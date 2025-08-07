„Wednesday“: Kehrt Xavier-Darsteller Percy Hynes White nochmal zurück? 👀

Denn gleich in der ersten Folge schickt Xavier Wednesday ein Geschenk: Ein Gemälde eines rotäugigen Raben. Dazu schrieb er in einer Notiz: „Ich habe versucht, dir SMS zu schicken, aber ich glaube, du hast das Handy verloren, das ich dir gegeben habe. Betrachte dies als mein Abschiedsgeschenk. Das Bild tauchte plötzlich in meinem Kopf auf. Frag mich nicht, woher ich das weiß oder was es bedeutet, aber es hat etwas mit dir zu tun, da bin ich mir sicher. Wer ist schon Wednesday Addams ohne ein Rätsel, das es zu lösen gilt, oder?“ Aber wo ist Xavier denn nun und besteht vielleicht doch noch die Chance, dass er in der bereits bestätigten dritten Staffel wieder auf?

Alfred Gough, einer der Showrunner, hat darauf jetzt gegenüber TV Line eine eindeutige Antwort gegeben. Xavier ist „auf einem Internat, das wir in Staffel 1 erwähnt haben, Reichenbach, das so etwas wie die europäische Version von Nevermore ist“. Zudem bestätigt er noch: „Wir haben ihn zum letzten Mal gesehen“. Es wird also auch in Zukunft keinen Xavier mehr geben – eine Erklärung, warum er plötzlich auf das Internat in Europa gewechselt ist, werden wir somit wohl auch nicht mehr bekommen.