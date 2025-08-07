Hot Gossip
Party-Spiele
Star-Fakten
Netflix
BTS
TikTok
Deutsch-Rap
YouTube
Instagram

„Wednesday“: Kehrt Xavier-Darsteller Percy Hynes White nochmal zurück? 👀

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Percy Hynes White aka Xavier Thorpe in „Wednesday“ ist in Staffel 2 nicht mehr Teil der Serie. Gibt es aber vielleicht doch noch eine Chance auf seine Rückkehr?

Percy Hynes White in seiner Rolle als Xavier in der ersten Staffel von Wednesday, schaut kritisch
Wie wurde Xaviers plötzliche Abwesenheit in Staffel 2 von „Wednesday“ erklärt? Foto: Netflix
Auf Pinterest merken

Percy Hynes White musste „Wednesday“ verlassen

In der ersten „Wednesday“-Staffel nahm Percy Hynes White als Xavier eine tragende Rolle ein und hätte sie wahrscheinlich auch weiterhin gespielt, wenn er nicht aufgrund von Missbrauchsvorwürfen die Serie vorzeitig verlassen hätte müssen. Viele Fans befürchteten daraufhin, dass es zu Ungereimtheiten und Widersprüchen kommen könnte, wenn Xavier einfach komplett verschwindet oder durch einen anderen Schauspieler ersetzt wird. Seit gestern (06.08.2025) laufen nun die ersten vier Folgen von „Wednesday“ Staffel 2 – und in diesen wird auch Xaviers Abwesenheit kurz angesprochen und aufgelöst.

Wie wird Xaviers Abwesenheit erklärt?

Denn gleich in der ersten Folge schickt Xavier Wednesday ein Geschenk: Ein Gemälde eines rotäugigen Raben. Dazu schrieb er in einer Notiz: „Ich habe versucht, dir SMS zu schicken, aber ich glaube, du hast das Handy verloren, das ich dir gegeben habe. Betrachte dies als mein Abschiedsgeschenk. Das Bild tauchte plötzlich in meinem Kopf auf. Frag mich nicht, woher ich das weiß oder was es bedeutet, aber es hat etwas mit dir zu tun, da bin ich mir sicher. Wer ist schon Wednesday Addams ohne ein Rätsel, das es zu lösen gilt, oder?“ Aber wo ist Xavier denn nun und besteht vielleicht doch noch die Chance, dass er in der bereits bestätigten dritten Staffel wieder auf?

Alfred Gough, einer der Showrunner, hat darauf jetzt gegenüber TV Line eine eindeutige Antwort gegeben. Xavier ist „auf einem Internat, das wir in Staffel 1 erwähnt haben, Reichenbach, das so etwas wie die europäische Version von Nevermore ist“. Zudem bestätigt er noch: „Wir haben ihn zum letzten Mal gesehen“. Es wird also auch in Zukunft keinen Xavier mehr geben – eine Erklärung, warum er plötzlich auf das Internat in Europa gewechselt ist, werden wir somit wohl auch nicht mehr bekommen.

Noch mehr zu "Wednesday" 🕸️
Emma Myers und Jenna Ortega in ihren Rollen als Enid und Wednesday aus der Netflix-Serie Wednesday. Enid schaut freudig und klatscht die Hände zusammen, während Wednesday mit einem mürrisch geschocktem Gesichtsausdruck neben ihr steht. - Foto: Netflix
„Wednesday“-Stars Jenna Ortega & Emma Myers: So gut verstehen sich die beiden wirklich!

In der Netflix-Serie sind die „Wednesday“-Stars Jenna Ortega und Emma Myers sowas wie beste Freundinnen – aber wie siehts eigentlich in Wirklichkeit aus?

Wednesday Staffel 2 - Foto: Netflix / iStock-Zeferli
"Wednesday" Staffel 2: Die ersten Episoden-Titel wurden enthüllt! 👀

"Wednesday" Staffel 2 nimmt endlich Fahrt auf! Hier ein Überblick über die größten Veränderungen für Fans, alle neuen Figuren der Netflix-Serie und wann es endlich weiter geht!

Wednesday Addams tanzt in einem schwarzen Kleid. Hinter ihr sind Personen in weißen Klamotten. - Foto: COURTESY OF NETFLIX
„Wednesday“-Staffel 3 kommt … und ein Spin-Off?

„Wednesday“-Staffel 2 ist noch nicht einmal erschienen und schon gibt es weitere gute Neuigkeiten – „Wednesday“ geht in eine dritte Runde!

StarsNetflixWednesdayNewsTV & Serien
Jonas Brothers: Alle Infos zu ihrem neuen Album Greetings From Your Hometown - Foto: Universal Music
Jonas Brothers: Alle Infos zu ihrem neuen Album "Greetings From Your Hometown"

20 Jahre Jonas Brothers – WHAT!? Zur Feier dieses Anlasses gibt es unter anderem auch ein brandneues Album der Band. Alles Details zum Album und was die drei Brüder schon über die neuen Songs verraten haben, erfährst du hier! 👀⤵️

Emma Myers und Jenna Ortega in ihren Rollen als Enid und Wednesday aus der Netflix-Serie Wednesday. Enid schaut freudig und klatscht die Hände zusammen, während Wednesday mit einem mürrisch geschocktem Gesichtsausdruck neben ihr steht. - Foto: Netflix
„Wednesday“-Stars Jenna Ortega & Emma Myers: So gut verstehen sich die beiden wirklich!

In der Netflix-Serie sind die „Wednesday“-Stars Jenna Ortega und Emma Myers sowas wie beste Freundinnen – aber wie siehts eigentlich in Wirklichkeit aus?

Ich und die Walter Boys: Alle Infos zu Staffel 2 - Foto: Netflix
"Ich und die Walter Boys" Staffel 2: Erster Teaser + Startdatum! 😍

Die Netflix-Serie "Ich und die Walter Boys" basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Ali Novak und begeisterte Fans weltweit sofort! Wann und wie geht es endlich weiter? Das alles und noch mehr zu Staffel 2 erfährst du hier! 👀

Man sieht Jamie Lee Curtis in einem blauen Pyjama und Lindsay Lohan in einem rosa Pyjama in einem Schlafzimmer stehen. Die beiden schauen entsetzt nach vorne. - Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection
Freakier Friday: Wie freaky ist der Disney-Film wirklich?

2003 tauschten Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis in „Freaky Friday“ bereits einmal die Körper. In „Freakier Friday“ passiert dem Mutter-Tochtergespann dasselbe nochmal – doch diesmal gibt es einen noch viel größeren Haken …

Daniel Seavey liegt auf einem Boot. Trägt eine Jeans und eine rot weiß karierte Jacke. Schaut in die Kamera - Foto: Daniel Ankenman
Daniel Seavey: „Ich habe wieder richtig Spaß am Leben.“

Im Interview mit BRAVO.de verrät Sänger Daniel Seavey unter anderem, dass sein Album „Second Wind“ eigentlich ganz anders heißen sollte und warum er denkt, dass einer seiner Songs auf TikTok viral gegangen ist.