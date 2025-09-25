Avatar 3: Der neue Trailer hat es in sich🔥🌊

Mittlerweile haben sich Jake Sully (Sam Worthington) und seine Frau Neytiri (Zoe Saldaña) mit ihren Kindern beim Wasservolk der Metkayina eingelebt. Doch neben dem altbekannten Bösewicht Quaritch (Stephen Lang) wartet eine weitere Gefahr auf die Familie: Ein Stamm bekannt als das „Asche-Volk“ (Mangkwan-Clan), das eine sehr starke Bindung zu Feuer hat, kreuzt auf und die Anführerin Varang (Oona Chaplin) scheint Probleme mit den Metkayina und der Sully-Familie zu haben. Nun müssen Jake Sully und all seine Verbündeten erneut um das Schicksal Pandoras kämpfen …