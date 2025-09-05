„Wicked: Teil 2": Neuer Teaser sorgt für noch mehr Hype 🧙👸

Elphaba ist seit den Ereignissen von „Wicked“ als die „Böse Hexe des Westens“ bekannt. Sie setzt sich weiterhin für die Rechte von Tieren ein, aber gleichzeitig plagen sie die Konsequenzen ihrer Taten und die Angst, die die Bürger*innen von Oz vor ihr entwickeln.

Währenddessen steckt Glinda mit dem Zauberer von Oz und Madame Akaber unter einer Decke. Als „Glinda die Gute“ wird sie zu einer Person des öffentlichen Lebens und als Symbol der Güte vermarktet. Dennoch klopfen in Glindas Brust zwei Herzen: Eins ist loyal gegenüber Elphaba und das andere möchte für das einstehen, was sie moralisch richtig findet.

Und dann gibt es da noch Fiyero, der nun der Anführer der Garde des Zauberers von Oz ist. Auch er ringt mit sich selbst: Einerseits möchte er dem Zauberer von Oz gegenüber loyal sein, aber anderseits hat er immer noch starke Gefühle für Elphaba. Dieser Umstand führt dazu, dass er eine verhängnisvolle Entscheidung trifft …