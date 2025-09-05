„Wicked: Teil 2": Neuer Teaser sorgt für noch mehr Hype 🧙👸
„Wicked“ war einer der größten Kino-Hits des letztens Jahres. Nun kommt demnächst die Fortsetzung in die Kinos – doch wann? Und wer spielt mit? Und worum geht es überhaupt? Das erfährst du hier! 👀⤵️
„Wicked: Teil 2“: Startdatum
Genauso wie „Wicked“ wird auch „Wicked: Teil 2“ im Winter starten. Doch während der erste Teil ein Dezemberstart war, wird der zweite Teil im November in den Kinos anlaufen. Um genau zu sein: „Wicked: Teil 2“ oder „Wicked: For Good“, wie er im Original heißt, startet am 20. November 2025 in den deutschen Kinos.
„Wicked: Teil 2“: Diese Stars sind mit dabei
Wie es sich für eine gute Fortsetzung gehört, kehren für den zweiten „Wicked“-Teil viele Darsteller*innen aus dem ersten Film zurück. Und es gibt sogar eine Besonderheit: Kerry Ellis, die Elphaba bereits in der Broadway- und der Westend-Version von „Wicked“ gespielt hat, wird in einer bisher unbekannten Cameo-Rolle auftauchen.
Diese Schauspieler*innen sind wieder dabei
Ariana Grande als Glinda
Cynthia Erivo als Elphaba
Jonathan Bailey als Fiyero
Jeff Goldblum als Der Zauberer von Oz
Michelle Yeoh als Madame Akaber
Ethan Slater als Boq
Marissa Bode als Nessarose
Bowen Yang als Pfanny
Bronwyn James als SchönSchön
Sharon D. Clarke als Zuckerbär
„Wicked: Teil 2“: Darum geht es
Elphaba ist seit den Ereignissen von „Wicked“ als die „Böse Hexe des Westens“ bekannt. Sie setzt sich weiterhin für die Rechte von Tieren ein, aber gleichzeitig plagen sie die Konsequenzen ihrer Taten und die Angst, die die Bürger*innen von Oz vor ihr entwickeln.
Währenddessen steckt Glinda mit dem Zauberer von Oz und Madame Akaber unter einer Decke. Als „Glinda die Gute“ wird sie zu einer Person des öffentlichen Lebens und als Symbol der Güte vermarktet. Dennoch klopfen in Glindas Brust zwei Herzen: Eins ist loyal gegenüber Elphaba und das andere möchte für das einstehen, was sie moralisch richtig findet.
Und dann gibt es da noch Fiyero, der nun der Anführer der Garde des Zauberers von Oz ist. Auch er ringt mit sich selbst: Einerseits möchte er dem Zauberer von Oz gegenüber loyal sein, aber anderseits hat er immer noch starke Gefühle für Elphaba. Dieser Umstand führt dazu, dass er eine verhängnisvolle Entscheidung trifft …
„Wicked For Good“: Neuer Teaser
Neben dem offiziellen Trailer gibt es nun auch einen neuen Teaser, der den ohnehin schon existierenden Hype in neue Höhen steigert. Oder um es mit den Worten von Glinda zu sagen: „You can't resist this.“