Still defying gravity🪄

„Wicked: Teil 2": Neuer Teaser sorgt für noch mehr Hype 🧙👸

BRAVO Team

„Wicked“ war einer der größten Kino-Hits des letztens Jahres. Nun kommt demnächst die Fortsetzung in die Kinos – doch wann? Und wer spielt mit? Und worum geht es überhaupt? Das erfährst du hier! 👀⤵️

Man sieht Elphaba und Glinda im Palast des Zauberers von Oz. Elphaba trägt eine schwarze Hexekluft und Glinda ist in rosa gekleidet.
Elphaba oder Glinda: Wer wird das Duell der Hexen gewinnen? Foto: IMAGO / Landmark Media
„Wicked: Teil 2“: Startdatum

Genauso wie „Wicked“ wird auch „Wicked: Teil 2“ im Winter starten. Doch während der erste Teil ein Dezemberstart war, wird der zweite Teil im November in den Kinos anlaufen. Um genau zu sein: „Wicked: Teil 2“ oder „Wicked: For Good“, wie er im Original heißt, startet am 20. November 2025 in den deutschen Kinos.

„Wicked: Teil 2“: Diese Stars sind mit dabei

Wie es sich für eine gute Fortsetzung gehört, kehren für den zweiten „Wicked“-Teil viele Darsteller*innen aus dem ersten Film zurück. Und es gibt sogar eine Besonderheit: Kerry Ellis, die Elphaba bereits in der Broadway- und der Westend-Version von „Wicked“ gespielt hat, wird in einer bisher unbekannten Cameo-Rolle auftauchen.

Diese Schauspieler*innen sind wieder dabei

  • Ariana Grande als Glinda

  • Cynthia Erivo als Elphaba

  • Jonathan Bailey als Fiyero

  • Jeff Goldblum als Der Zauberer von Oz

  • Michelle Yeoh als Madame Akaber

  • Ethan Slater als Boq

  • Marissa Bode als Nessarose

  • Bowen Yang als Pfanny

  • Bronwyn James als SchönSchön

  • Sharon D. Clarke als Zuckerbär

„Wicked: Teil 2“: Darum geht es

Elphaba ist seit den Ereignissen von „Wicked“ als die „Böse Hexe des Westens“ bekannt. Sie setzt sich weiterhin für die Rechte von Tieren ein, aber gleichzeitig plagen sie die Konsequenzen ihrer Taten und die Angst, die die Bürger*innen von Oz vor ihr entwickeln.

Währenddessen steckt Glinda mit dem Zauberer von Oz und Madame Akaber unter einer Decke. Als „Glinda die Gute“ wird sie zu einer Person des öffentlichen Lebens und als Symbol der Güte vermarktet. Dennoch klopfen in Glindas Brust zwei Herzen: Eins ist loyal gegenüber Elphaba und das andere möchte für das einstehen, was sie moralisch richtig findet.

Und dann gibt es da noch Fiyero, der nun der Anführer der Garde des Zauberers von Oz ist. Auch er ringt mit sich selbst: Einerseits möchte er dem Zauberer von Oz gegenüber loyal sein, aber anderseits hat er immer noch starke Gefühle für Elphaba. Dieser Umstand führt dazu, dass er eine verhängnisvolle Entscheidung trifft …

Man sieht das Logo von „DC Studios“ bestehend aus einem blauen Kreis mit vier Sternen und dem Schriftzug DC in der Mitte. - Foto: IMAGO / imagebroker
DCU: Superman kehrt zurück – und das früher als gedacht

Neben dem MCU gibt es nun auch das DCU, das neben „Superman“ auch in Zukunft noch viele weitere Filme und Serien haben wird. Damit du den Überblick behältst, haben wir für dich alle Projekte des neuen DC-Universums zusammengesammelt …

Man sieht einen Fernseher, auf dem „Marvel Studios“ steht. Vor dem Fernseher sieht man eine keine Pflanze, eine Schüssel mit Popcorn und eine Fernbedienung. - Foto: IMAGO / Pond5 Images
Marvel Phase 6 und 7: Die Zombies sind los

Mit „The Fantastic Four: First Steps“ beginnt offiziell die 6. Phase des MCU: Welche Projekte stehen auf dem Programm und vor allem, wann werden sie veröffentlicht? Wir haben alle Infos für euch gesammelt.

Man sieht das Logo der Firma „Disney“. - Foto: IMAGO / ZUMA Press
Disney: Diese Projekte wurden auf der D23 angekündigt

Disney ist nicht kleinzukriegen: Das „House of Mouse“ hat auf der D23, einem Fan-Event, viele Filme und Serien angekündigt – und das wird dich erwarten! 😍

„Wicked For Good“: Neuer Teaser

Neben dem offiziellen Trailer gibt es nun auch einen neuen Teaser, der den ohnehin schon existierenden Hype in neue Höhen steigert. Oder um es mit den Worten von Glinda zu sagen: „You can't resist this.“

