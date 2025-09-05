Omar Rudberg über neuen Song „Dying“: „Es ist sehr dramatisch.“
Omar Rudberg veröffentlicht mit „Dying“ heute (05. September) seinen neuesten Song! Im BRAVO.de-Interview spricht der Sänger unter anderem darüber, worum es in diesem geht. 👀
Omar Rudberg ist ein richtiges Multi-Talent: Sänger, Schauspieler und seine eigene Kosmetikmarke hat er auch noch! Sein Fokus liegt aktuell aber am ehesten bei der Musik – und deswegen kommt heute auch mit „Dying“ sein neuer Track raus. Im Interview mit BRAVO.de, vor seinem Auftritt auf dem Superbloom in München, hat der Sänger unter anderem verraten, welches Gefühl er mit dem Song beschreibt und was seine Fans in (naher) Zukunft noch erwartet! 👀
Omar Rudberg: So ehrlich wie noch nie!
Die meisten kennen Omar Rudberg wahrscheinlich als Simon aus dem Netflix-Hit „Young Royals“, dabei ist er auch als Sänger ziemlich erfolgreich! Von 2013 bis 2017 noch Teil einer Band, die sogar als Support für Justin Bieber in Stockholm spielte, veröffentlicht Omar seit 2018 als Solokünstler Musik. Mit „OMR“ (2022) und „Every Night Fantasy“ (2024) gibt es bereits zwei Studioalben vom Multi-Talent – jetzt legt er mit „Dying“ den Grundstein für das nächste musikalische Kapitel, wie er im Interview verrät: „Ich schreibe immer noch viel neue Musik, aber das ist definitiv eine neue Ära für mich.“
Und wie wird diese aussehen? 👀 „Es ist einfach reifer und ungefiltert – einfach mehr ich selbst. Ich bin jetzt viel mehr im Studio für dieses Projekt. Deshalb schreibe ich die meisten Songs. Alle Texte und alles Weitere kommt von mir. Ich habe also das Gefühl, dass mehr von mir selbst darin steckt.“
„Dying“: „Ein bisschen von Queen inspiriert!“
Das zeigt sich auch schon in seinem neuen Song „Dying“: „‘Dying‘ ist über das Gefühl, innerlich zu sterben – nach einer Trennung oder mit einem gebrochenen Herz oder irgendetwas anderem. Es geht einfach um ein starkes Gefühl und etwas Starkes, das man durchmacht. Es ist sehr dramatisch, in dieser Hinsicht, sehr emotional.“
Dieses Thema kann natürlich nicht besser transportiert werden als mit einer Ballade: „Es ist eine große Ballade, mit wunderschönem Klavier und Synthesizer – und sie ist ein bisschen von Queen inspiriert. Es ist also einfach eine riesige, kraftvolle Ballade.“ Und da Omar gerade viel im Studio ist, können seine Fans sich schon (bald) auf noch viel mehr von dem Sänger freuen: „Mehr Musik und mehr Touren“! Lange müssen Fans tatsächlich nicht warten, um Omar wieder live zu sehen, denn der Sänger wird als Support-Act von Zara Larsson auf Tour gehen und in diesem Rahmen auch dreimal in Deutschland (München, Berlin & Düsseldorf) auftreten! Wir sind schon sehr gespannt und hören in der Zwischenzeit „Dying“ auf Dauerschleife. 🥰👀
