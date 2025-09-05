Omar Rudberg über neuen Song „Dying“: „Es ist sehr dramatisch.“

Die meisten kennen Omar Rudberg wahrscheinlich als Simon aus dem Netflix-Hit „Young Royals“, dabei ist er auch als Sänger ziemlich erfolgreich! Von 2013 bis 2017 noch Teil einer Band, die sogar als Support für Justin Bieber in Stockholm spielte, veröffentlicht Omar seit 2018 als Solokünstler Musik. Mit „OMR“ (2022) und „Every Night Fantasy“ (2024) gibt es bereits zwei Studioalben vom Multi-Talent – jetzt legt er mit „Dying“ den Grundstein für das nächste musikalische Kapitel, wie er im Interview verrät: „Ich schreibe immer noch viel neue Musik, aber das ist definitiv eine neue Ära für mich.“

Und wie wird diese aussehen? 👀 „Es ist einfach reifer und ungefiltert – einfach mehr ich selbst. Ich bin jetzt viel mehr im Studio für dieses Projekt. Deshalb schreibe ich die meisten Songs. Alle Texte und alles Weitere kommt von mir. Ich habe also das Gefühl, dass mehr von mir selbst darin steckt.“