Disney: Diese Projekte wurden auf der D23 angekündigt
Disney ist nicht kleinzukriegen: Das „House of Mouse“ hat auf der D23, einem Fan-Event, viele Filme und Serien angekündigt – und das wird dich erwarten! 😍
Disney: Diese Filme kommen aus dem hauseigenen Studio
Zoomania 2 (26. November 2025)
„Vaina 2“ über eine Milliarde US-Dollar eingenommen. Kein Wunder also, dass mit „Zoomania 2“ die nächste Disney-Fortsetzung in den Startlöchern steht.
Inhaltlich müssen Judy Hopps und Nick Wilde wieder ermitteln und sind diesmal einer Schlange auf der Spur. Die Suche nach ebenjenem Reptil führt das Ermittler-Duo in neue Stadteile von Zootopia – Gefahr vorprogrammiert.
Hexed (Herbst 2026)
„Hexed“ ist wohl die aktuellste Ankündigung. Auch wenn die Firmenstrategie von Disney, wie man im Falle von Pixar später noch sehen kann, primär auf Fortsetzungen ausgelegt ist, möchte man auch neuen Inhalten, die kein Franchise sind, eine Chance geben.
In „Hexed“ findet ein Teenager, der „ungewöhnliche Fähigkeiten“ hat, heraus, dass ebenjene „Fähigkeiten“ Magie sein könnten – denn seine Mutter und er werden in eine andere Welt transportiert, in der Zauberei existiert.
Frozen 3 und 4 (25. November 2027 / Startdatum unbekannt)
Dass „Frozen 3“ und 4 kommen sollen, war tatsächlich schon lange vor der diesjährigen D23 bekannt. Und die Ankündigung hat viele am Anfang verwirrt, denn wieso wird ein vierter Teil angekündigt, wenn der dritte Teil noch nicht einmal erschienen ist. Anna, Elsa, Olaf, Kristoff und Co. werden für zwei weitere Abenteuer in Arendelle zurückkehren. Welchen Gefahren, Freunden und oder Feinden sie sich diesmal stellen müssen, ist bis dato (01. September 2025) noch nicht bekannt.
Disney: Was du von Pixar erwarten kannst
Hoppers (05. März 2026)
„Hoppers“ ist das Abenteuer einer Teenagerin, die sich in den Körper eines Roboter-Biebers setzen lässt. Dabei soll es viel um Klima- und Umweltschutz gehen, denn im Körpers des robotischen Biebers soll Protagonistin Mabel gegen einen Industriemagnaten vorgehen, der nicht auf diese Themen achtet.
Toy Story 5 (19. Juni 2026)
In „Toy Story 5“ haben die Spielzeuge es wieder nicht einfach: Neben der Tatsache, dass Smartphones und iPads die Kinder davon abhalten, mit ihren Spielzeugen zu spielen, taucht auch noch eine Brigade wildgewordener Buzz Lightyears auf. Cowgirl Jessie, die mittlerweile die Anführerin von Bonnies Spielzeugen ist, muss mit der Hilfe aller Spielzeuge, inklusive Woody (!) versuchen, die von der Technologie ausgehende Gefahr einzudämmen.
Gatto (17. Juni 2027)
„Gatto“ thematisiert Katzen und Italien: Wenn man ersten Berichten Glauben schenken darf, dann wird sich alles um einen Kater namens Nero drehen, der Schulden beim Boss der Katzenmafia hat. Bei seinem Versuch diese Schulden zu begleichen, schließt er eine unerwartete Freundschaft, die ihm dabei helfen könnte, den wahren Sinn seines Lebens zu erkennen – miau.🐱
Die Unglaublichen 3 (2028 oder später)
Mr. Incredible und seine Familienbande kehren für ein drittes Abenteuer zurück!😍 Aufgrund der Tatsache, dass es noch mindestens drei Jahre dauern wird, bis der Film erscheinen wird, sind die Informationen rund um den dritten Exkurs der Superhelden-Familie sehr spärlich. Regisseur Brad Bird hat lediglich angemerkt, dass „Die Unglaublichen 3“ viele Storystränge aufgreifen wird, die eigentlich für den zweiten Teil geplant waren, aber aufgrund von Zeitproblemen gestrichen werden mussten.
Coco 2 (2028 oder später)
Und auch die Toten dürfen nicht ruhen, denn in Coco 2, über den ebenso wenig wie „Die Unglaublichen 3“ bekannt ist, entführt Pixar alle Zuschauer*innen erneut ins Reich der Toten – was auf uns dort warten wird, wird sich aber erst 2028 oder später zeigen …
Disney: Weitere Animationsfilme
Gregs Tagebuch 4 – Jetzt reicht’s (05. Dezember 2025)
Jetzt wird es verwirrend: In der Buchreihe von „Gregs Tagebuch“ ist „Jetzt reicht’s“ der dritte Teil und handelt von Greg, der seinem Vater beweisen muss, dass er kein Versager ist, denn dieser plant eigentlich seinen Sohn auf eine Militärakademie zu schicken. Die Filmadaption von „Jetzt reicht’s“ auf Disney+ wird aber der vierte Teil der Animationsreihe sein, da der sechste Roman „Keine Panik“ 2023 als dritter Teil adaptiert wurde.
Ice Age 6: Boiling Point (voraussichtlich 04. Februar 2027)
Da Disney ja 20th Century Fox aufgekauft hat, gehörte der Firma plötzlich auch das Animationsstudio „Blue Sky Studios“, das von Disney aber recht schnell geschlossen wurde. Die Animationsserie „Scrat Tales“ (2022) war dementsprechend das finale Projekt des Studios. Doch trotzdem möchte Disney das erfolgreichste Blue Sky-Franchise, welches „Ice Age“ war, weiterführen. Mit „Ice Age 6: Boiling Point“ (in etwa „Siedepunkt“) kehren Manny, Diego, Sid und die unzähligen weiteren Charaktere zurück, die in den letzten fünf „Ice Age“-Filmen eingeführt wurden. Was genau all diesen Charakteren droht, weiß man noch nicht – der Titel lässt aber darauf schließen, dass es in der Eiszeit diesmal mehr als heiß wird … eine Heißzeit sozusagen!🔥
Disney: Diese Filmfranchises gehen weiter
Bei den folgenden Projekten halten wir uns teilweise etwas kürzer, da wir zu den Filmen bereits eigene separate Artikel veröffentlicht haben, die selbstverständlich verlinkt sind, oder da die Informationen bisher etwas spärlicher sind:
Tron: Ares (09. Oktober 2025)
„Tron” ist eine Filmreihe, die ihren Ursprung in den 1980ern fand. Dort geht es um drei Personen, die in das Innere eines Computer-Spiels reisen, um das Master-Control-Programm auszuschalten. Doch das Master-Control-Programm darf man scheinbar nicht unterschätzen, denn in „Tron: Ares“ übernimmt ebenjenes Programm Teile der echten Welt.
Avatar: Fire and Ash (17. Dezember 2025)
Die ganze Welt wartet heiß auf den neuesten „Avatar“-Teil. Was man neben dem Feuervolk der Na'vi noch erwarten kann, findest du im unten verlinkten Artikel …
Der Teufel trägt Prada 2 (01. Mai 2026)
Es wird wieder modisch und ikonisch: Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt kehren wieder in die brutal-gemeine Welt der Mode zurück. Diesmal schließen sich ihnen viele neue Gesichter an – darunter Sydney Sweeney („Euphoria“) oder Justin Theroux („Beetlejuice Beetlejuice“).
The Mandalorian & Grogu (20. Mai 2026)
„Mando“ und Grogu bekommen ein großes Kino-Event. Dieses wird scheinbar ein großes Crossover wie „Avengers: Endgame“ … welche Charaktere dabei sind, findest du im nachfolgenden Artikel heraus.
Vaiana (10. Juli 2026)
Mittlerweile müssen Disney-Filme nicht mehr 20 bis 30 Jahre alt sein, um Live-Action-Remakes zu bekommen. Mit „Vaiana“ verfilmen sie ihren Animationshit „Vaiana“ aus 2016 komplett neu – Dwayne Johnson kehrt sogar als Maui zurück. Ob der Film tatsächlich das Original komplett gleich adaptieren wird, ist bisher noch nicht ganz raus … im Falle von „Lilo & Stitch“ wurden ja zuletzt große Änderungen vorgenommen.
Avengers: Doomsday (16. Dezember 2026)
Zum fünften Mal werden sich die Avengers versammeln, denn diesmal sollen sie gegen Doctor Doom antreten, der von niemand geringerem als Robert Downey Jr., also Iron Man, gespielt wird. Ob und wie das alles funktionieren soll, wird sich im Dezember 2026 zeigen. Und während dem Film und seinem Nachfolger „Avengers: Secret Wars“ nachgesagt wird, dass sie sich in großen Produktionsschwierigkeiten befinden, haben die Regisseure, die Russo-Brüder, gesagt, dass beide Filme „ihre größten Filme“ bisher werden. Was die Story angeht, hält Marvel sich selbstverständlich sehr bedeckt … aber umso größer ist dann die Überraschung im Kino.
Avatar 4 (19. Dezember 2029)
Als Regisseur James Cameron das Skript für „Avatar 4“ eingereicht hat, sollen die Produzenten angeblich so begeistert gewesen sein, dass das Drehbuch ohne irgendwelche Änderungen sofort grünes Licht bekommen hat. Ob dieses Skript tatsächlich so gut ist, wird sich erst 2029 zeigen, aber immerhin gibt es einen ersten Lichtblick: Spider-Darsteller Jack Champion behauptet, dass die Geschichte von Teil 4 „ziemlich beeindruckend und ziemlich düster“ sei.
Camp Rock 3 (Startdatum noch unklar)
Die Hoffnungen sind groß: Angeblich sollen noch diesen September (2025) die Dreharbeiten zu einem dritten „Camp Rock“-Film starten. In einem Interview schien Joe Jonas scheinbar zu bestätigen, dass er und seine Brüder für einen dritten Teil zurückkehren würden. Mehr zu diesem Projekt findest du unter diesem Link!
Weitere Live-Action Projekte
Plötzlich Prinzessin 3 (Startdatum noch unklar)
Sister Act 3 (Startdatum noch unklar)
Prince Charming Live Action Film (Startdatum noch unklar)
Disney: Diese Serien kommen
Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Dezember 2025)
„Malcolm mittendrin” war eine der größten Sitcoms der 2000er und lief für ganze sieben Staffeln. Nun kann man demnächst fast alle Darsteller*innen wiedersehen – lediglich Erik Per Sullivan, der Dewey spielte, wird nun durch Caleb Ellsworth-Clark ersetzt. Worum es gehen wird, ist noch nicht bekannt, aber man weiß bereits, dass es insgesamt vier jeweils 30-minütige Episoden geben wird, die auf Disney+ erscheinen.
Weitere Serien
Soy Luna Staffel 4 (Startdatum noch unkar. Dreharbeiten finden derzeitig statt)
Oswald the Lucky Rabbit (Startdatum noch unklar)
Eragon (Startdatum noch unklar)
Gargoyles (Startdatum noch unklar)