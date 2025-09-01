DCU: Dreharbeiten für „Clayface“ haben begonnen🎥

Clayface (11. September 2026)

Clayface ist ein Batman-Schurke aus der zweiten Reihe. In den Comics ist Clayface ein Schauspieler, der nach einem furchtbaren Unfall in ein Monster aus Ton verwandelt wird und fortan ein Gestaltenwandler wird. „Clayface“ im DCU wird eine ganz ähnliche Geschichte haben und soll scheinbar ein Body-Horror-Film werden. Ob und wenn welchem Batman man in dem Film sehen wird, ist bisher noch unklar. Dafür haben die Dreharbeiten aber offiziell begonnen (Stand: 01. September 2025) und es gibt bereits ein erstes Bild, das vom Set geleakt ist. Dieses zeigt eine Zeitung, die davon berichtet, dass der Gotham City Gangsterboss Jimmy McCoy gefasst wurde – voraussichtlich handelt es sich bei Jimmy McCoy um den Gangster, der dafür sorgte, dass Clayface überhaupt erst entstellt wurde und demnach versucht hat, sein Gesicht durch wissenschaftliche Experimente zu retten …