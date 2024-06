Sabrina Carpenter: 10 Fakten über die "Espresso"-Sängerin

Sabrina ist aber nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern hat sich schon früh auch als Schauspielerin einen Namen gemacht! Ihre erste große Rolle hatte sie von 2014 bis 2017 in der Disney-Channel-Serie "Girl Meets World" in der sie als Maya Hart eine der Hauptrollen übernahm. Außerdem spielte sie unter anderem noch im Netflix-Film "Work It" und in Disney Plus' "Clouds" größere Rollen. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin vor der Kamera konnte sie sich auch schon auf der Bühne am Broadway beweisen. 2020 spielte sie in der Musical-Version von "Mean Girls" Cady Heron. Ob wir sie nochmal auf einer Broadway-Bühne sehen werden? Im Interview mit People erzählte die Sängerin: "Man hat so viel Glück, wenn man etwas Neues erschaffen kann, das noch nie zuvor gemacht wurde, und man verliebt sich, während man es macht." Es ist also nicht ausgeschlossen! 👀