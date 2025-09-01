„Berlin – Tag und Nacht“: Die Gerüchteküche brodelt! 🔥
Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Indira bricht ihre Behandlung noch vor Beginn ab und eine Spekulation an der Schule sorgt für Wirbel bei Janni.
Indira wird abgewiesen
Indira ist happy: Nachdem sie ihren Mitbewohner*innen von ihrer HIV-Diagnose erzählt hat, haben diese gleich mitfühlend reagiert und ihr dadurch Kraft und Mut gegeben. Zusammen mit Schmidti geht sie gestärkt zum Hausarzt, um ihre Behandlung, die dringend notwendig ist, zu beginnen.
Im Wartezimmer der Praxis trifft sie jedoch auf einen Mann, der sie verachtend behandelt. Das trifft Indira hart und ihre kürzlich erlangte Motivation ist wie ausgelöscht. Verletzt und verzweifelt rennt sie aus der Praxis – wird sie sich nochmal zurück trauen und ihre so wichtige Behandlung doch noch beginnen?
Jannis Welt wird auf den Kopf gestellt
Endlich kommt Janni zu dem Entschluss, Oliver ihre Gefühle zu gestehen, da kommt plötzlich wieder etwas dazwischen. Denn es taucht ein Bild der beiden auf in der Schule auf, dass die beiden ziemlich eng zusammen zeigt – wer da wohl dahintersteckt? Sie vermuten ein paar Schüler*innen. Obwohl Janni meint, dass diese an der Unterstellung, dass sie eine Affäre haben, bald wieder das Interesse verlieren, sieht Oliver das ganz anders. Er will den privaten Kontakt zu Janni komplett abbrechen und nur noch auf professioneller Ebene mit ihr zusammenarbeiten. Janni trifft das hart und will sogar vor dem Schulamt die Schülerberatung wieder canceln! 😱 Zieht sie das wirklich durch?
