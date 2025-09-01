„Berlin – Tag und Nacht“: Die Gerüchteküche brodelt! 🔥

Endlich kommt Janni zu dem Entschluss, Oliver ihre Gefühle zu gestehen, da kommt plötzlich wieder etwas dazwischen. Denn es taucht ein Bild der beiden auf in der Schule auf, dass die beiden ziemlich eng zusammen zeigt – wer da wohl dahintersteckt? Sie vermuten ein paar Schüler*innen. Obwohl Janni meint, dass diese an der Unterstellung, dass sie eine Affäre haben, bald wieder das Interesse verlieren, sieht Oliver das ganz anders. Er will den privaten Kontakt zu Janni komplett abbrechen und nur noch auf professioneller Ebene mit ihr zusammenarbeiten. Janni trifft das hart und will sogar vor dem Schulamt die Schülerberatung wieder canceln! 😱 Zieht sie das wirklich durch?

