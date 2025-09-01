Andere Portale
Kategorien
PUR Abo
Folge BRAVO
Hot Gossip
Party-Spiele
Star-Fakten
Netflix
BTS
TikTok
Deutsch-Rap
YouTube
Instagram

„Berlin – Tag und Nacht“: Die Gerüchteküche brodelt! 🔥

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Indira bricht ihre Behandlung noch vor Beginn ab und eine Spekulation an der Schule sorgt für Wirbel bei Janni.

Oliver und Janni stehen in einem Klassenzimmer vor einer Tafel und diskutieren
Gehen Oliver und Janni richtig mit der Situation um? Foto: RTL II
Auf Pinterest merken

Indira wird abgewiesen

Indira ist happy: Nachdem sie ihren Mitbewohner*innen von ihrer HIV-Diagnose erzählt hat, haben diese gleich mitfühlend reagiert und ihr dadurch Kraft und Mut gegeben. Zusammen mit Schmidti geht sie gestärkt zum Hausarzt, um ihre Behandlung, die dringend notwendig ist, zu beginnen.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Im Wartezimmer der Praxis trifft sie jedoch auf einen Mann, der sie verachtend behandelt. Das trifft Indira hart und ihre kürzlich erlangte Motivation ist wie ausgelöscht. Verletzt und verzweifelt rennt sie aus der Praxis – wird sie sich nochmal zurück trauen und ihre so wichtige Behandlung doch noch beginnen?

Jannis Welt wird auf den Kopf gestellt

Endlich kommt Janni zu dem Entschluss, Oliver ihre Gefühle zu gestehen, da kommt plötzlich wieder etwas dazwischen. Denn es taucht ein Bild der beiden auf in der Schule auf, dass die beiden ziemlich eng zusammen zeigt – wer da wohl dahintersteckt? Sie vermuten ein paar Schüler*innen. Obwohl Janni meint, dass diese an der Unterstellung, dass sie eine Affäre haben, bald wieder das Interesse verlieren, sieht Oliver das ganz anders. Er will den privaten Kontakt zu Janni komplett abbrechen und nur noch auf professioneller Ebene mit ihr zusammenarbeiten. Janni trifft das hart und will sogar vor dem Schulamt die Schülerberatung wieder canceln!  😱 Zieht sie das wirklich durch?

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!

Video Platzhalter
Video: RTL II

*Affiliate-Link

Noch mehr "Berlin - Tag und Nacht"
Indira und Schmidti sitzen am Tisch in der WG. Indira hält einen Briefumschlag in der Hand und schaut auf diesen, während Schmidti Indira eindringlich anschaut - Foto: RTL II
„Berlin – Tag und Nacht“: Endgültiges Ergebnis für Indira

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Indira bekommt das Ergebnis des zweiten HIV-Tests und Peggy versucht, Milla abzulenken.

Milla und Mike stehen in der WG und scheinen eine Diskussion zu führen - Peggy sitzt in der Nähe und sieht und hört alles - Foto: RTL II
„Berlin – Tag und Nacht“: Mike hintergeht Milla

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Bruno hat eine überraschende Begegnung und Mike kann sich einfach nicht zurückhalten.

Indira und Schmidti bedrückt auf einem Bett - Foto: RTL II
„Berlin – Tag und Nacht“: Schock-Diagnose für Indira!

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Die Situation zwischen Oliver und Janni spitzt sich zu und Indira bekommt eine erschreckende Nachricht.

TV & SerienBerlin Tag und NachtNews
Harry Potter-Serie: Kommt sie schon bald? - Foto: United Archives /Imago
"Harry Potter"-Serie: Dieser Star aus den Original-Filmen kehrt zurück 👀🧑🏻‍🦰

Schon lange strebt Warner Bros. eine "Harry Potter"-Serie an. Bisher wurde daraus aber nichts – doch das wird sich schon bald ändern! Wir haben alle aktuellen Infos zur neuen "Harry Potter"-Serie für dich gesammelt! 😍

Man sieht das Logo von „DC Studios“ bestehend aus einem blauen Kreis mit vier Sternen und dem Schriftzug DC in der Mitte. - Foto: IMAGO / imagebroker
DCU: Dreharbeiten für „Clayface“ haben begonnen🎥

Neben dem MCU gibt es nun auch das DCU, das neben „Superman“ auch in Zukunft noch viele weitere Filme und Serien haben wird. Damit du den Überblick behältst, haben wir für dich alle Projekte des neuen DC-Universums zusammengesammelt …

Sabrina Carpenter steht in der Wüste und hält den Arm ausgestreckt mit ihrem Daumen nach oben - will per Anhalter mitfahren - Foto: Universal Music
Sabrina Carpenter: 10 Fakten über die "Espresso"-Sängerin

Wuhu! Endlich ist das neue Album „Man's Best Friend“ von Sabrina Carpenter da! 😍 Und um das zu feiern, haben wir für dich zehn spannende Fakten über die Sängerin gesammelt. 🥰

Man sieht das „Star Wars“-Logo. - Foto: IMAGO / Allstar
Star Wars: Neuer Film mit Ryan Gosling und viele weitere Projekte!

Seit Disney über „Star Wars“ wacht, bekommen Fans ein Film- und/oder Serienprojekt nach dem anderen. Damit du nicht den Überblick verlierst, haben wir mal für dich eine Übersicht erstellt …

Emma Myers ist in einem gelben Kleid vor einer floralen Leinwand. - Foto: Netflix
Emma Myers: 10 Fakten über den „Wednesday“-Star

Spätestens seit „Wednesday“ ist Emma Myers eine der größten Schauspielerinnen ihrer Generation. Grund genug, mal 10 Fakten über die Darstellerin zu mit dir zu teilen …