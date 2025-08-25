Andere Portale
„Berlin – Tag und Nacht“: Endgültiges Ergebnis für Indira

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Indira bekommt das Ergebnis des zweiten HIV-Tests und Peggy versucht, Milla abzulenken.

Indira und Schmidti sitzen am Tisch in der WG. Indira hält einen Briefumschlag in der Hand und schaut auf diesen, während Schmidti Indira eindringlich anschaut
Schmidti versucht Indira so gut es geht durch die schwere Zeit zu helfen Foto: RTL II
Indira in Panik

Indiras Ergebnis vom zweiten HIV-Test kommt morgens in die WG geflattert und sie verfällt sofort in Panik. Zu groß ist die Angst, dass dies nun die endgültige Bestätigung ist, dass sie HIV infiziert ist. Doch Schmidti springt ein und überredet sie zu einem kleinen Ausflug, um sie abzulenken. Kaum am Kinderbauernhof angekommen, kann Indira auch wirklich all ihre Sorgen vergessen und die Zeit in der Idylle genießen.

Zurück zu Hause gerät sie aber wieder in Panik und weiß: Sie kann nicht ewig vor der Realität weglaufen und muss den Brief öffnen. Es stellt sich heraus: Sie wurde ein zweites Mal positiv auf HIV getestet. Es bricht eine Welt für sie zusammen… Wie werden Schmidti und ihre Mitbewohner*innen wohl auf die Nachricht reagieren?

Milla muss Vergessen

Auch wenn Milla es sich nicht eingestehen will: Die Sache mit Mike und Sara nimmt sie ganz schön mit und lässt sie einfach nicht los. Vor Peggy gibt sie dann doch zu, wie sehr sie das alles belastet. Peggy schlägt sofort vor, mit ihr zusammen feiern zu gehen, damit sie mal auf andere Gedanken kommt. Doch Milla lehnt zunächst ab, denn sie hat überhaupt keine Lust aufs Matrix. Nach weiteren Überredungsversuchen von Peggy, lenkt sie schließlich ein, hat am Ende sogar richtig Spaß und genießt die Freiheit unbeschwert zu Flirten… Aber wird sie das auch auf Dauer von den Gedanken an Mike und Sara ablenken?

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!

Video: RTL II

*Affiliate-Link

Milla und Mike stehen in der WG und scheinen eine Diskussion zu führen - Peggy sitzt in der Nähe und sieht und hört alles - Foto: RTL II
„Berlin – Tag und Nacht“: Mike hintergeht Milla

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Bruno hat eine überraschende Begegnung und Mike kann sich einfach nicht zurückhalten.

Indira und Schmidti bedrückt auf einem Bett - Foto: RTL II
„Berlin – Tag und Nacht“: Schock-Diagnose für Indira!

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Die Situation zwischen Oliver und Janni spitzt sich zu und Indira bekommt eine erschreckende Nachricht.

Mike und Milla von Berlin - Tag und Nacht sitzen zusammen an einem Tisch und trinken Kaffee. Sie scheinen in ein ernstes Gespräch vertieft zu sein - Foto: RTL II
"Berlin – Tag und Nacht": Macht Mike einen Rückzieher!?

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Anteile der Schnitte stehen zum Verkauf und Milla und Mike bleiben sich nahe.

Die Band Huntr/x steht auf der Bühne und singt einen ihrer Songs. - Foto: Netflix
„K-Pop Demon Hunters“: Sing-Along Version ist ab sofort auf Netflix!

Dieses Jahr kommt niemand an den „K-Pop Demon Hunters“ auf Netflix vorbei – nun gibt es eine besondere Version des Films auf Netflix. Aber was macht diese so besonders?

Revelle liegt auf einem Bett, vor ihr offene Tagebücher, Briefe und eine Tasse - Foto: Mischa Lorenz
Revelle über neues Album „was wenn alles gut geht?“: „Für mich ist es ein Mutmacher!“

Revelles neues Album „was wenn alles gut geht?“ ist da! 😍 Im Interview mit BRAVO.de hat die Sängerin unter anderem erzählt, was wirklich hinter dem Albumtitel steckt…👀

Otis und Royel von Royel Otis stehen über die Kamera gebeugt. Royels pinke Haare wehen ins Gesicht und verdecken dieses gewollt - Foto: Alex Wall
Royel Otis über neues Album „hickey“: „Wir haben ein bisschen Spaß gehabt!“

Royel Otis ist aktuell DIE Indie-Pop-Band. Das beweisen sie auch wieder mit ihrem neuen Album „hickey“. Im BRAVO.de-Interview verrät das Duo aus Australien unter anderem, wie der Albumtitel zustande kam und welcher Track ihr absoluter Lieblingssong ist. 👀

Logo von Netflix. - Foto: Netflix
Netflix: Cooles neues Feature hilft bei der Serien- und Filmauswahl

Social Media ist voller Astrologie- und Sternzeichen-Inhalte. Doch nicht nur TikTok und Co. mischen mit, sondern auch der weltweit größte Streamingdienst … aber wie passen Netflix und Sternzeichen zusammen?

Millie Bobby Brown (rechts) und Jake Bongiovi lachen voller Freude. - Foto: IMAGO / MediaPunch
Millie Bobby Brown & Jake Bongiovi sind Eltern geworden!

Es ist wohl DIE Überraschung der Woche: „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown ist von einem Tag auf den anderen Mutter geworden – doch wie kann das sein?