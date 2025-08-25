„Berlin – Tag und Nacht“: Endgültiges Ergebnis für Indira
Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Indira bekommt das Ergebnis des zweiten HIV-Tests und Peggy versucht, Milla abzulenken.
Indira in Panik
Indiras Ergebnis vom zweiten HIV-Test kommt morgens in die WG geflattert und sie verfällt sofort in Panik. Zu groß ist die Angst, dass dies nun die endgültige Bestätigung ist, dass sie HIV infiziert ist. Doch Schmidti springt ein und überredet sie zu einem kleinen Ausflug, um sie abzulenken. Kaum am Kinderbauernhof angekommen, kann Indira auch wirklich all ihre Sorgen vergessen und die Zeit in der Idylle genießen.
Zurück zu Hause gerät sie aber wieder in Panik und weiß: Sie kann nicht ewig vor der Realität weglaufen und muss den Brief öffnen. Es stellt sich heraus: Sie wurde ein zweites Mal positiv auf HIV getestet. Es bricht eine Welt für sie zusammen… Wie werden Schmidti und ihre Mitbewohner*innen wohl auf die Nachricht reagieren?
Milla muss Vergessen
Auch wenn Milla es sich nicht eingestehen will: Die Sache mit Mike und Sara nimmt sie ganz schön mit und lässt sie einfach nicht los. Vor Peggy gibt sie dann doch zu, wie sehr sie das alles belastet. Peggy schlägt sofort vor, mit ihr zusammen feiern zu gehen, damit sie mal auf andere Gedanken kommt. Doch Milla lehnt zunächst ab, denn sie hat überhaupt keine Lust aufs Matrix. Nach weiteren Überredungsversuchen von Peggy, lenkt sie schließlich ein, hat am Ende sogar richtig Spaß und genießt die Freiheit unbeschwert zu Flirten… Aber wird sie das auch auf Dauer von den Gedanken an Mike und Sara ablenken?
All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!
