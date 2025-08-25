„Berlin – Tag und Nacht“: Endgültiges Ergebnis für Indira

Indiras Ergebnis vom zweiten HIV-Test kommt morgens in die WG geflattert und sie verfällt sofort in Panik. Zu groß ist die Angst, dass dies nun die endgültige Bestätigung ist, dass sie HIV infiziert ist. Doch Schmidti springt ein und überredet sie zu einem kleinen Ausflug, um sie abzulenken. Kaum am Kinderbauernhof angekommen, kann Indira auch wirklich all ihre Sorgen vergessen und die Zeit in der Idylle genießen.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Zurück zu Hause gerät sie aber wieder in Panik und weiß: Sie kann nicht ewig vor der Realität weglaufen und muss den Brief öffnen. Es stellt sich heraus: Sie wurde ein zweites Mal positiv auf HIV getestet. Es bricht eine Welt für sie zusammen… Wie werden Schmidti und ihre Mitbewohner*innen wohl auf die Nachricht reagieren?