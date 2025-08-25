„K-Pop Demon Hunters“: Sing-Along Version ist ab sofort auf Netflix!

Huntr/x hat definitiv einen Nerv getroffen, denn abgesehen davon, dass die Single „Golden“ der fiktiven Band in der globalen Top 200 auf Platz 1 eingestiegen ist, gibt es nun auch Gespräche über eine Fortsetzung, eine Serie und weitere Projekte – bisher wurde aber noch nichts Konkretes angekündigt.

Dafür kamen aber alle amerikanischen Fans auf ihre Kosten, denn am vergangenen Wochenende (23. bis 24.08) wurde eine besondere Version von „K-Pop Demon Hunters“ in den Kinos gezeigt – und bevor du dich jetzt ärgerst … die Version kannst du auch ab sofort auf Netflix sehen. Doch was ist an dieser so anders?