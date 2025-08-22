Netflix: Cooles neues Feature hilft bei der Serien- und Filmauswahl

Netflix wird den „Astrology Hub“ am 23. August (passend zur Saison der Jungfrauen) veröffentlichen und spätestens dann kann sich jeder und jede selbst ein Bild machen: Generell sei gesagt, dass Sternzeichen schon immer recht allgemein angelegt waren und sind, damit, dass was in Sternzeichen steht, auch wirklich so wirkt, als ob es zutreffen könnte. Also mache dir keine Sorgen, wenn Netflix dir plötzlich Dinge und Sachen im „Astrology Hub“ empfiehlt, die eigentlich gar nicht auf dich zutreffen.

Dennoch plant Netflix den „Astrology Hub“ regelmäßig zu pflegen und an den Sternzeichenkalender anzupassen – sprich, nach der Jungfrau kommt dann die Waage. Interesse geweckt? Dann kannst du jetzt über diesen Link auf eine Preview des „Astrology Hub“ zugreifen und sehen, was dir empfehlen wird – vielleicht steht ja in den Sternen geschrieben, ob du jetzt lieber zuerst „Wednesday“ oder doch eher „Stranger Things“ schauen sollst.