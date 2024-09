"Emily in Paris": Alle Infos zu Staffel 5

Die vierte Staffel endet damit, dass Emily mit Marcello nach Rom geht, denn sie will in einer Beziehung an erster Stelle stehen. Sylvies Firma hat zudem nun auch ein Büro in der italienischen Hauptstadt eröffnet, das Emily nun erstmal auf die Beine stellen will. Bedeutet das für Staffel fünf nun, dass wir Paris verlassen und ab sofort mehr von Rom sehen? Showcreator Darren Star sagt dazu: "Sie hat ihren Instagram-Namen nicht in 'Emily in Rom' geändert. Sie arbeitet manchmal in Rom. Ich glaube nicht, dass es ein dauerhafter Umzug ist – meine Meinung nach ist es definitiv kein dauerhafter Umzug. Wir werden Paris nicht verlassen."

Eine Frage die sich viele Fans noch stellen nach dem Staffelfinale: War es das nun endgültig mit Gabriel und Emily? Hauptsächlich stand ihnen Camilles Schwangerschaft im Weg und der Gedanke, dass für Gabriel immer seine Ex und das gemeinsame Baby auf Platz 1 der Prioritätslisten stehen werden. Wie er am Ende aber erfährt, ist Camille gar nicht schwanger. Ob sich dadurch nun nochmal etwas zwischen Emily und Gabriel ändert und sie ENDLICH ihr Happy End bekommen? Emily ist aktuell nämlich mit Marcello glücklich. "Ich glaube, Gabriel hat erkannt, dass er Emily nicht so einfach gehen lassen will, und er vielleicht einen großen Fehler gemacht hat. Sie hatten sicherlich einen großen Streit und eine Abkühlungsphase. Aber ich glaube, er hat am Ende der Staffel gemerkt, dass es in ihm etwas gibt, das Emily nicht gehen lassen will. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie sofort oder für immer zusammen sein werden. Ich glaube, dass er das Gefühl hat, dass die beiden noch nicht miteinander fertig sind."

Lily Collins hat während eines Interviews bei Good Morning America angedeutet, dass in der fünften Staffel noch viel mehr von Emily und Marcellos Beziehung zu sehen sein wird: "Ich habe das Gefühl, dass zwischen den beiden ein echter Funke überspringt und sie eine echte Verbindung und eine echte romantische Beziehung haben. Vieles davon wird sich in der nächsten Staffel fortsetzen."