Emma Myers: 10 Fakten über den „Wednesday“-Star

BRAVO Team

Spätestens seit „Wednesday“ ist Emma Myers eine der größten Schauspielerinnen ihrer Generation. Grund genug, mal 10 Fakten über die Darstellerin zu mit dir zu teilen …

Emma Myers ist in einem gelben Kleid vor einer floralen Leinwand.
Emma Myers: Welcher Schauspieler kommentiert ihr Insta und was isst sie am liebsten? Foto: Netflix
Emma Myers: Alter, Größe, Herkunft

Emma Elizabeth Myers wurde am 02. April 2002 in Orlando, Florida geboren. Damit ist sie aktuell 23 Jahre alt. (Stand: 28. August 2025) Sie misst ca. 1,60 Meterdamit ist sie ganze 5(!) Zentimeter größer als ihre „Wednesday“-Kollegin Jenna Ortega.

Emma Myers: Mega-Schauspieler ist Fan auf Instagram

Sage und schreibe 10,5 Millionen Personen folgen Emma auf ihrem Instagram-Profil @ememyers (Stand: 28. August 2025). Die Fotos auf ihrem Profil sind recht professionell und zeigen die Schauspielerin meist in Situationen, die mit ihrem Job zusammenhängen – von Fotoshootings bis hin zu Behind-the-Scenes-Bildern aus „Wednesday“. Und in den Kommentaren zu einem ihrer Postings findet man einen „Twilight“-Star: Taylor Lautner hat vor gerade mal einer Woche (Stand: 28. August 2025) folgendes unter einem Bild von Emma kommentiert: „Sooo, wie werde ich eigentlich so cool wie du, em?“ Humble wie sie ist, fand Emma dazu folgende Worte: „Eigentlich habe ich auf diesem Bild meinen inneren Taylor Lautner gechannelt.“ Echt erkennt echt.

Emma Myers: Eine interessante Kindheit

„Ich hatte nie eine traditionelle Schulerfahrung.“ Das trifft nicht nur auf Emmas Charakter Enid aus „Wednesday“ zu – denn die Nevermore Academy ist vieles, aber nicht traditionell – sondern auch auf sie selbst. Denn die Schauspielerin hat ihr ganzes Leben lang Hausunterricht bekommen.

Emma Myers und weitere Wednesday-Schauspieler stehen in Schuluniformen in einem Raum.
Ungewohnt: Schuluniformen und Mitschüler*innen kennt Emma Myers nur aus „Wednesday“. Foto: Netflix

Emma Myers: Das sind ihre Traumrollen

Videospielfans hergehört, denn Emma ist eine von euch. In einem Interview hat die Schauspielerin mal angegeben, dass zwei der Rollen, die sie am liebsten spielen würde, aus Videospielen stammen. So würde sie zum Beispiel gerne Edith Finch aus dem Game „What Remains of Edith Finch“ spielen wollen. Aber ihre absolute Traumrolle ist eine viel größere Videospielfigur: Max Caulfield aus dem Episoden-Game „Life Is Strange“wie passend, denn so wie Max beschreibt auch Emma sich als introvertiert.

Emma Myers: K-Pop Fan

Emmas Charakter Enid aus „Wednesday“ hat eine große Gemeinsamkeit mit der Darstellerin: Beide sind Fans von K-Pop! Während man bei Enid nicht weiß, wer ihre liebste K-Pop-Band ist, hat Emma einen klaren Favoriten: Die Boygroup „Seventeen“ – vor allem bekannt für ihren Hit „THUNDER“!

So steht die Schauspielerin zu #wenclair

#wenclair ist der Shipping-Name von Enid Sinclair und Wednesday Addams aus „Wednesday”. Wie Fans der Serie wissen sollten, gibt es in dieser kaum bis gar keine romantischen Annäherungen zwischen Wednesday und Enid. Dennoch gibt es genug Leute, die nichts mehr wollen, als die beiden Nevermore-Schülerinnen als ein Paar zu sehen. Und auch Emma hat dazu eine Meinung: Für sie sind Wednesday und Enid nicht mehr als Mitbewohnerinnen – oder um es mit ihren Worten zu sagen: „And they were roommates.“

Emma Myers: In diesen Projekten war sie bisher zu sehen

Neben ihrem Durchbruch als Enid in Wednesday konnte man Emma auch schon in anderen Projekten sehen: zum Beispiel der Netflix-Film „Family Switch“ von 2023. Und mit „Ein Minecraft Film“ hat sie dieses Jahr einen der größten Kino-Hits überhaupt abgeliefert. Abgesehen von „Wednesday“, die neben dem zweiten Teil der zweiten Staffel auch noch für eine dritte Staffel zurückkehren wird, ist auch der dritte „Angry Birds“-Film, der 2027 erscheinen soll, eines ihrer zukünftigen Projekte. Welchem Charakter oder welcher Spezies (Vogel oder Schwein) sie ihre Stimme leihen wird, ist bisher noch unklar

Emma Myers: Diese Fandoms liebt sie über alles

Fast jede*r ist Teil von einer Fangemeinschaft – insbesondere was Franchises angeht. Und bei Emma ist das nicht anders: „Der Herr der Ringe“ und „Star Wars“ sind zwei „der fantastischen Säulen der Online-Fandoms, die die Art und Weise beeinflusst haben, wie sie die Welt gesehen hat“, so Myers. Wer weiß: Vielleicht spielt sie ja irgendwann mal in einem dieser Franchises mit.

Emma Myers: Das isst die Schauspielerin am liebsten

Der „New York Times“ hat Emma erzählt, dass sie die mediterrane Küche über alles liebt. Laut eigenen Aussagen ist ein Gericht, das sie selbst sehr gut machen kann Orange-Chicken mit Fenchel, Kurkuma und Kritharaki.

Emma Myers: Hat sie einen Freund?

Öffentlich ist nichts darüber bekannt, ob Emma Myers einen Partner oder eine Partnerin hat. Auf jeden Fall hält sie sich auf Social Media und in den Medien darüber sehr bedeckt. Über wen sie sich aber sehr offen ausspricht: Jenna Ortega, die laut Emma eine ihrer „engsten Freundinnen“ – sisters before misters.

Emma Myers und Jenna Ortega stehen zwischen Nevermore Academy Mitschülern.
Ziemlich beste Freundinnen: Wie gut sind Emma Myers und Jenna Ortega wirklich befreundet? Foto: Netflix
Stars10 FaktenWednesdayNewsNetflixTV & Serien
