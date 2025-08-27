Andere Portale
„Thunderbolts*“: Jetzt kannst du einen der besten Superheldenfilme des Jahres streamen!

BRAVO Team

„The Fantastic Four: First Steps“ läuft noch in den Kinos, „Spider-Man: Brand New Day“ wird gerade gedreht – und heute schlägt Marvels neuester Ensemble-Film „Thunderbolts*“ auf Disney Plus auf. Doch worum geht es in dem Film überhaupt?

Bucky Barnes, Ghost, Yelena, John Walker und der Red Guardian richten von links nach rechts ihren Blick nach oben.
Thunderbolts? New Avengers? Was ist schon wieder im MCU los? Foto: IMAGO / Capital Pictures
„Thunderbolts*“: Startdatum auf Disney Plus

Die Wartezeit auf den Streamingstart von „Thunderbolts*“ dauert tatsächlich nicht mehr lange. Ab dem 27. August kann man das 36. Marvelabenteuer zu Hause sehen. Aber wer sind diese „Thunderbolts*“ überhaupt?

„Thunderbolts*“: Inhalt

Neben den „Fantastic Four“ sind die „Thunderbolts*“ das zweite neue Ensemble-Team im MCU. In dem Film kommen viele ehemalige Anti-Helden aus vorherigen MCU-Projekten zusammen, um sich einer neuen Gefahr in Form von Sentry zu stellen. Bei besagten Anti-Helden handelt es sich um Yelena Belova (die Schwester von Black Widow), Alexei (der Red Guardian), John Walker (eine moralisch fragwürdige Version von Captain America), Bucky Barnes aka The Wintersoldier, Ghost (aus „Ant-Man and the Wasp“) und Taskmaster (aus „Black Widow“). Gemeinsam sind sie nicht nur gezwungen, die Welt vor Sentry zu retten, sondern müssen sich auch ihren Ängsten und Traumata der Vergangenheit stellen. Der Name des Teams basiert dabei auf dem Namen des ehemaligen Fußballteams, in dem Yelena als Kind gespielt hat.

„Thunderbolts*“: Cast

  • Florence Pugh als Yelena Belova

  • Sebastian Stan als Bucky Barnes (The Wintersoldier)

  • Julia Louis-Dreyfus als Valentina Allegra de Fontaine

  • Lewis Pullman als Robert „Bob“ Reynolds (Sentry)

  • David Harbour als Alexei Shostakov (Red Guardian)

  • Wyatt Russell als John Walker

  • Hannah John-Kamen als Ava Starr (Ghost)

  • Olga Kurylenko als Antonia Dreykov (Taskmaster)

Weitere Marvel–ous News
Man sieht einen Fernseher, auf dem „Marvel Studios“ steht. Vor dem Fernseher sieht man eine keine Pflanze, eine Schüssel mit Popcorn und eine Fernbedienung. - Foto: IMAGO / Pond5 Images
Marvel Phase 6 und 7: Wie geht es nach „Fantastic Four“ weiter?

Mit „The Fantastic Four: First Steps“ beginnt offiziell die 6. Phase des MCU: Welche Projekte stehen auf dem Programm und vor allem, wann werden sie veröffentlicht? Wir haben alle Infos für euch gesammelt.

Das Ding, Susan Storm, Reed Richards und Johnny Storm stehen in blauen Superheldenkostümen vor dem Logo der „Fantastic Four“ - Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection
„Fantastic Four“: Lohnt sich der neueste Marvel-Film?4️⃣🔵

Marvel ist zurück im Kino und schickt diesmal eine ganze Familie ins Gefecht. Lohnt sich „Fantastic Four“ im Kino oder kann man warten, bis der Film auf Disney Plus rauskommt?

Joe Locke über Agatha All Along im Vergleich zu Heartstopper: Von allem her war es großartiger und grandioser. - Foto: © 2024 MARVEL
Joe Locke über "Agatha All Along" im Vergleich zu "Heartstopper": "Von allem her war es großartiger und grandioser."

&nbsp;Im BRAVO.de Interview erzählt "Agatha All Along" unter anderem, was die Marvel-Serie von seinem anderen Projekt "Heartstopper" unterscheidet und wie man sich am besten auf die Dreharbeiten vorbereitet. 😄

Man sieht die Mitglieder der Strohhutbande auf einem Castbild. - Foto: Netflix
„One Piece“: Das musst du über die zweite Staffel wissen!🌊

Der Netflix-Hit „One Piece“ geht endlich weiter: Neue Abenteuer warten auf alle Fans … doch wann kommen die Folgen?

Taylor Swift und Travis Kelce nach einem NFL Spiel. Sie lehtn sich leicht an ihn und die beiden schauen leicht nach oben. - Foto: IMAGO / ZUMA Press
Taylor Swift & Travis Kelce: Alle Infos zu ihrer Verlobung! 😍💍

Es sind DIE News der Woche, wenn nicht sogar des Jahres: Sängerin Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce sind verlobt! Alles, was über die Verlobung und die kommende Hochzeit bereits bekannt ist, findest du hier! 🥰⤵️

Person hält ein Handy in der Hand, auf dem man ausschließlich das Logo von Spotify sieht. - Foto: IMAGO / photothek
Spotify: Warum man neben Musik bald auch DMs bekommt

Spotify ist häufig in aller Munde – meist wegen Preiserhöhungen. Nun kommt aber ein neues Feature, bei dem sich folgende Frage stellt: Braucht man das?

Die Mitglieder der Band Huntr/x schauen um die Ecke. - Foto: Netflix
„KPop Demon Hunters“: Bekommt der Netflix-Film doch eine Fortsetzung?

„KPop Demon Hunters“ ist weiterhin der Film, über den alle reden. Kein Wunder, dass die Massen an Fans eine Fortsetzung fordern – doch wie stehen die Chance für neue Abenteuer rundum Rumi, Mira und Zoey?

Revelle sitzt auf einer Mauer mit Aussicht auf eine Stadt im Hintergrund. Sie schenkt sich ein Getränk in ein Weinglas. Die Sonne geht unter - Foto: Mischa Lorenz
Revelle nach Veröffentlichung von „was wenn alles gut geht?“: „Ich bin schon wieder im Studio“ 👀😱

Mit „was wenn alles gut geht?“ veröffentlichte Revelle vergangenen Freitag (22. August) ihr zweites Studioalbum. Im BRAVO.de Interview verrät die Sängerin unter anderem, welcher Song es fast nicht aufs Album geschafft hätte und was Fans bald noch so von ihr erwarten können.