Spotify: Warum man neben Musik bald auch DMs bekommt

Noch diese Woche (Stand: 27. August 2025) soll eine Message-Funktion auf Spotify in „ausgewählten Märkten“ ausgerollt werden – um welche Märkte es sich dabei handelt, ist bisher aber noch unklar. Darüber hinaus soll die Funktion erstmal nur für Nutzer*innen der Spotify-Mobile-App verfügbar sein … und dann auch nur für alle, die mindestens 16 Jahre oder älter sind.

Ziel dieser Messaging-Funktion ist es, Abonnent*innen die Möglichkeit zu geben, sich über Musik, Podcasts oder Hörbücher auszutauschen – und das nicht nur über Textnachrichten, sondern auch Voice-Notes. Dadurch möchte man dir den unnötigen Schritt ersparen, beispielsweise den Link für einen Song über WhatsApp teilen zu müssen. Mit der Spotify „Teilen“-Funktion kann man einem/einer Freund*in zum Beispiel einen Song direkt über den Spotify-Messenger senden.