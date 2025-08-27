„KPop Demon Hunters“: Bekommt der Netflix-Film doch eine Fortsetzung?

Das Wichtigste vorab: „KPop Demon Hunters“ ist ein Film, den Netflix während der Pandemie vom Filmstudio Sony eingekauft hat. Und jetzt, wo der Film auf Netflix durch die Decke geht, ärgert sich Sony natürlich etwas, dass sie nicht auf einen Kino-Release gepocht haben – denn mit einem Kino-Release hätte man viel Geld verdienen können. Die inhaltlichen Rechte an „KPop Demon Hunters“ liegen bei Sony, weshalb es für Sony natürlich wichtig ist, dass eine Fortsetzung zu dem Film erst ins Kino kommen würde, bevor sie auf Netflix erscheint. Aber Sony kann nicht alleine entscheiden, ob eine mögliche Fortsetzung ins Kino kommt, denn Netflix gehören die Rechte am Merchandise, also allen Fanartikeln wie Plüschtiere, Poster und so weiter. Sprich, Netflix und Sony müssen sich darauf einigen, wie sie die Fortsetzung veröffentlichen wollen, denn ohne die Zustimmung des jeweils anderen können sie keine Fortsetzung produzieren.