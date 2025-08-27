Andere Portale
Girls on top!

„KPop Demon Hunters“: Bekommt der Netflix-Film doch eine Fortsetzung?

BRAVO Team

„KPop Demon Hunters“ ist weiterhin der Film, über den alle reden. Kein Wunder, dass die Massen an Fans eine Fortsetzung fordern – doch wie stehen die Chance für neue Abenteuer rundum Rumi, Mira und Zoey?

Die Mitglieder der Band Huntr/x schauen um die Ecke.
Augen offenhalten: Wie steht es um die Zukunft von Rumi, Mira und Zoey? Foto: Netflix
„KPop Demon Hunters“: Nummer 1 auf Netflix

Die Dämonenjägerinnen der Band Huntr/x haben einen Nerv getroffen, denn erst vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass „KPop Demon Hunters“ der erfolgreichste Netflix-Film ist. Dazu kommt, dass die fiktive Band Huntr/x mittlerweile vier Songs in den „Billboard Hot 100“ hat – darunter auch die Single „Golden“, die zeitweise sogar auf Platz 1 der Charts war. Und auch die „Sing-Along“-Version, die für ein Wochenende in den amerikanischen Kinos lief, soll laut Angaben 17 bis 20 Millionen US-Dollar eingespielt haben. All diese Anzeichen scheinen Netflix auszureichen, um jetzt endlich konkreter über eine Fortsetzung nachzudenken …

„KPop Demon Hunters“: Erscheint die Fortsetzung nicht auf Netflix?

Das Wichtigste vorab: „KPop Demon Hunters“ ist ein Film, den Netflix während der Pandemie vom Filmstudio Sony eingekauft hat. Und jetzt, wo der Film auf Netflix durch die Decke geht, ärgert sich Sony natürlich etwas, dass sie nicht auf einen Kino-Release gepocht haben – denn mit einem Kino-Release hätte man viel Geld verdienen können. Die inhaltlichen Rechte an „KPop Demon Hunters“ liegen bei Sony, weshalb es für Sony natürlich wichtig ist, dass eine Fortsetzung zu dem Film erst ins Kino kommen würde, bevor sie auf Netflix erscheint. Aber Sony kann nicht alleine entscheiden, ob eine mögliche Fortsetzung ins Kino kommt, denn Netflix gehören die Rechte am Merchandise, also allen Fanartikeln wie Plüschtiere, Poster und so weiter. Sprich, Netflix und Sony müssen sich darauf einigen, wie sie die Fortsetzung veröffentlichen wollen, denn ohne die Zustimmung des jeweils anderen können sie keine Fortsetzung produzieren.

„KPop Demon Hunters“-Fortsetzung: Weitere Hürden

Auch mit dem Regisseur-Duo Maggie Kang und Chris Appelhans wurde sich noch nicht darauf geeinigt, ob sie die Regie für eine Fortsetzung führen wurden. In dem Sinne: Bevor Rumi, Mira und Zoey wieder über die Leinwand singen und jagen dürfen, kann es noch ein wenig dauern – aber bis dahin können wir ja einfach den Film nochmal anschauen und Songs wie „Golden“ und „Soda Pop“ anhören.

