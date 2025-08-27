Taylor Swift & Travis Kelce: Alle Infos zu ihrer Verlobung! 😍💍
Es sind DIE News der Woche, wenn nicht sogar des Jahres: Sängerin Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce sind verlobt! Alles, was über die Verlobung und die kommende Hochzeit bereits bekannt ist, findest du hier! 🥰⤵️
So süß ist der Verlobungs-Post wirklich! 🥺
Fans staunten nicht schlecht, als gestern Abend (26. August) fast schon wie aus dem Nichts, ein gemeinsamer Instagram-Post von Taylor Swift und Travis Kelce in ihrem Feed auftauchte. Kurz die Bilder angeschaut und die Caption gelesen und die Freude war bei den meisten riesig, denn es waren DIE News: Die Sängerin und der NFL-Star haben sich verlobt! 😍
Unter den Bildern, die zeigen, wie Travis inmitten einer wirklich schönen Kulisse von Blumen umringt, auf die Knie geht und auf denen man die glücklichen Momente danach und eine Nahaufnahme ihrer Hände und dem Ring sieht, schrieben sie: „Eure Englisch-Lehrerin und euer Sport-Lehrer heiraten 🧨“ Dazu wurde noch Taylors Song „So High School“ von The Tortured Poets Department hinterlegt. Ein Song, den sie mit großer Wahrscheinlich über ihre Beziehung mit Travis geschrieben hat UND der auch noch der Lieblingssong des NFL-Spielers ist. 🥺
Verlobungsring: Welcher Diamant und Kosten 💍
People fand sogar bereits ein paar Details über den Verlobungsring heraus 👀 Es soll sich bei dem Diamanten um einen Old Mine Brilliant Cut handeln und der Ring wurde von Travis selbst in Zusammenarbeit mit Kindred Lubeck von Artifex Fine Jewelry entworfen. 👀 Der Wert des Rings? Mindestens ein paar hunderttausend Dollar. Manche Experten vermuten, dass er sogar Millionen wert sein könnte!
Travis Kelce: Antrag eigentlich anders geplant
Travis Vater Ed hat kurz nach der Verkündigung gegenüber News 5 Cleveland einige Details zur Verlobung ausgeplaudert… unter anderem, dass Travis schon vor ein paar Tagen die Frage aller Fragen gestellt hat: „Travis hat ihr tatsächlich vor etwa zwei Wochen, vielleicht auch etwas weniger, einen Heiratsantrag gemacht. Er wollte es eigentlich bis auf diese Woche aufschieben. Ich glaube, sie wurde vielleicht ein bisschen unruhig, aber er wollte es bis diese Woche hinauszögern, um etwas Großartiges daraus zu machen… um es zu einem besonderen Event zu machen. Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass er es auch am Straßenrand machen kann, an jedem Ort, denn was es zu einem besonderen Ereignis macht, ist, wenn er auf die Knie geht und sie fragt, ob sie einen heiraten will.“ Diesen Rat hat sich sein Sohn dann wohl doch mehr oder weniger zu Herzen genommen…
Ein ganz besonderer Moment
Den Antrag stellte Travis ihr in einem Garten in Lee’s Summit, Missouri, einem Vorort von Kansas City. Ed Kelce erzählt: „Sie sind da rausgegangen, sie wollten gerade zum Abendessen gehen und er sagte: ‚Lass uns rausgehen und ein Glas Wein trinken.' Sie kamen dort an, und da machte er ihr einen Antrag. Es war wunderschön. Sie riefen mich, seine Mutter und ihre Eltern über FaceTime an, um sicherzustellen, dass alle davon erfahren.“ Außerdem verriet er, dass es noch kein Datum für die Hochzeit gibt und dass Taylors Vater Scott versucht habe, sie davon zu überzeugen, Travis einen Antrag zu machen! Da war Travis dann aber wohl doch schneller. 😊