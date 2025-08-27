Taylor Swift & Travis Kelce: Alle Infos zu ihrer Verlobung! 😍💍

Fans staunten nicht schlecht, als gestern Abend (26. August) fast schon wie aus dem Nichts, ein gemeinsamer Instagram-Post von Taylor Swift und Travis Kelce in ihrem Feed auftauchte. Kurz die Bilder angeschaut und die Caption gelesen und die Freude war bei den meisten riesig, denn es waren DIE News: Die Sängerin und der NFL-Star haben sich verlobt! 😍

Unter den Bildern, die zeigen, wie Travis inmitten einer wirklich schönen Kulisse von Blumen umringt, auf die Knie geht und auf denen man die glücklichen Momente danach und eine Nahaufnahme ihrer Hände und dem Ring sieht, schrieben sie: „Eure Englisch-Lehrerin und euer Sport-Lehrer heiraten 🧨“ Dazu wurde noch Taylors Song „So High School“ von The Tortured Poets Department hinterlegt. Ein Song, den sie mit großer Wahrscheinlich über ihre Beziehung mit Travis geschrieben hat UND der auch noch der Lieblingssong des NFL-Spielers ist. 🥺