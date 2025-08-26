Gamescom 2025: Auf diese Games sind wir hyped!🕹️

John Carpenters „Halloween“ (1978) ist ein Meilenstein der Filmgeschichte – und jetzt wird genau dieser zu einem Multiplayer-Game. Es handelt sich dabei um ein asymmetrisches Game: Sprich, die beiden Teams haben verschieden Voraussetzungen. So wird eine*r der Spieler*innen in die Rolle vom „Halloween“-Killer Michael Myers schlüpfen, während eine größere Gruppe von Spieler*innen die Rollen von Zivilisten einnehmen. Michael wird versuchen, die Bevölkerungsdichte von Haddonfield zu dezimieren und die Zivilisten müssen ihr Bestes geben, um ihm das Handwerk zu legen.

Bisher gibt es nur einen Ankündigungstrailer, aber es ist jetzt schon bekannt, dass es mehrere Maps geben wird. Darüber hinaus wird das Spiel nicht nur einen Multiplayer-, sondern auch einen Singleplayer-Modus bekommen.

Release: voraussichtlich 2026

Erscheint auf: Xbox Series X/S, Playstation 5, PC (Steam und Epic)