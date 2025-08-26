„Sonic Racing: CrossWorlds“: Warum der Racer so viel besser als „Mario Kart World“ ist

Auf den ersten Blick ist alles wie immer: 12 Fahrer*innen, drei Runden, Items, Action. Aber „CrossWorlds“ bringt ein paar spannende Neuerungen.

Das Besondere: Am Ende der ersten Runde kann der Erstplatzierte entscheiden, auf welcher Strecke weitergefahren wird … entweder eine vorher ausgewählte oder eine zufällige. Die dritte Runde geht dann wieder zurück zur ersten Strecke. Klingt verrückt? Ist es auch – aber genau das macht es spannend.

Wer clever fährt, kann hier richtig taktisch werden … während der Rest im Chaos landet. Und das Finale eines Grand Prix ist eine Art Remix aus allen bisherigen Strecken des Cups. Chaotisch? Ja, aber eingefleischte Sonic Fans sollten „Chaos Control“ gewohnt sein.