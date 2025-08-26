Andere Portale
Revelle nach Veröffentlichung von „was wenn alles gut geht?“: „Ich bin schon wieder im Studio“ 👀😱

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Mit „was wenn alles gut geht?“ veröffentlichte Revelle vergangenen Freitag (22. August) ihr zweites Studioalbum. Im BRAVO.de Interview verrät die Sängerin unter anderem, welcher Song es fast nicht aufs Album geschafft hätte und was Fans bald noch so von ihr erwarten können.

Revelle sitzt auf einer Mauer mit Aussicht auf eine Stadt im Hintergrund. Sie schenkt sich ein Getränk in ein Weinglas. Die Sonne geht unter
Für Revelle geht es nach dem Release von „was wenn alles gut geht"?“ gleich weiter! Foto: Mischa Lorenz
Revelles Top 3 auf „was wenn alles gut geht?“

Wir alle kennen es, diesen EINEN Song auf einem Album unserer Lieblingskünstler*innen, der einfach zum absoluten Lieblingssong wird. Sei es wegen der besonderen Melodie oder den Lyrics, die wir sofort fühlen. Bei den Artists selbst ist das nicht anders, auch wenn es diesen bei den eigenen Songs manchmal doch etwas schwerer fällt, sich für einen zu entscheiden. Schließlich entstehen diese meistens aus den eigenen Erfahrungen.

Das ist auch bei Revelle nicht anders: „Ich liebe natürlich alle Songs – viele davon trage ich schon so lange mit mir herum, dass sie ein Teil von mir geworden sind. Aber wenn ich einen nennen müsste, dann ist es ‚ich lieb das leben auch‘. Für mich ist das wie eine Versöhnung mit dem Leben: Es zeigt, dass es okay ist, wenn Dinge nicht so laufen, wie man es sich wünscht, und dass man das Leben trotzdem lieben kann - mit allen Höhen und Tiefen. ‚vorsatz‘ ist für mich auch sehr besonders, weil er ganz anders ist, und ‚herz mit widerhaken‘ liegt mir ebenfalls sehr am Herzen. Aber der letzte Song, ‚ich lieb das leben auch‘, hat für mich einfach einen ganz besonderen Platz.“

„was wenn alles gut geht?“ OHNE diesen Song!?

Und einer von ihren Top 3 Songs auf „was wenn alles gut geht?“ hätte es fast gar nicht auf das Album geschafft, wie Revelle erzählt: „Ein Song, der wirklich last minute auf das Album gekommen ist, ist ‚herz mit widerhaken‘. Er ist nur eine Woche vor der Masterabgabe entstanden - gemeinsam mit einer Freundin. In dem Moment hat er genau das ausgedrückt, was ich gefühlt habe. Ich liebe dieses Bild, dass sich ein Herz festhängt und sich nur schwer wieder lösen kann. Das beschreibt mich zu hundert Prozent. Eigentlich hätte er es fast nicht aufs Album geschafft, weil er so spät entstanden ist - umso glücklicher bin ich, dass er am Ende nicht nur dabei ist, sondern sogar eine Single geworden ist.“

Nach dem Album ist vor…

Auch wenn ihr neues Album erst vor wenigen Tagen erschienen ist, geht es bei Revelle gleich weiter: „In nächster Zeit möchte ich mich wieder mehr auf meine Poesie konzentrieren und viel schreiben, darauf freue ich mich sehr. Ein großer Traum von mir ist es auch, ein Buch zu veröffentlichen und den werde ich jetzt in Angriff nehmen. Natürlich geht es auch mit Musik weiter, ich bin sogar schon wieder im Studio und arbeite an neuen Songs. Am wichtigsten ist mir, dass ich genug Raum für meine Gedanken habe und sie mit den Menschen teilen kann, sei es durch Worte, Poesie oder Musik.“ Fans können sich also auch in (naher) Zukunft auf noch mehr von Revelle freuen! 😍

Noch mehr coole Interviews
Revelle liegt auf einem Bett, vor ihr offene Tagebücher, Briefe und eine Tasse - Foto: Mischa Lorenz
Revelle über neues Album „was wenn alles gut geht?“: „Für mich ist es ein Mutmacher!“

Revelles neues Album „was wenn alles gut geht?“ ist da! 😍 Im Interview mit BRAVO.de hat die Sängerin unter anderem erzählt, was wirklich hinter dem Albumtitel steckt…👀

Otis und Royel von Royel Otis stehen über die Kamera gebeugt. Royels pinke Haare wehen ins Gesicht und verdecken dieses gewollt - Foto: Alex Wall
Royel Otis über neues Album „hickey“: „Wir haben ein bisschen Spaß gehabt!“

Royel Otis ist aktuell DIE Indie-Pop-Band. Das beweisen sie auch wieder mit ihrem neuen Album „hickey“. Im BRAVO.de-Interview verrät das Duo aus Australien unter anderem, wie der Albumtitel zustande kam und welcher Track ihr absoluter Lieblingssong ist. 👀

Daniel Seavey liegt auf einem Boot. Trägt eine Jeans und eine rot weiß karierte Jacke. Schaut in die Kamera - Foto: Daniel Ankenman
Daniel Seavey: „Ich habe wieder richtig Spaß am Leben.“

Im Interview mit BRAVO.de verrät Sänger Daniel Seavey unter anderem, dass sein Album „Second Wind“ eigentlich ganz anders heißen sollte und warum er denkt, dass einer seiner Songs auf TikTok viral gegangen ist.

Man sieht ein paar Banner auf der Gamescom. Unter den Bannern sieht man sehr viele Menschen. - Foto: IMAGO / Panama Pictures
Gamescom 2025: Auf diese Games sind wir hyped!🕹️

Die Gamescom ist schon wieder vorbei, aber die Vorfreude auf neue Games hat gerade erst begonnen. Wir haben für dich die absoluten Highlights unter den Ankündigungen zusammengesucht …

Musik-Highlights 2025 - Foto: Universal Music, Petros Studio, IMAGO/ZUMA Press Wire
Musik-Highlights 2025: Diese Stars veröffentlichen ein neues Album! 🎶

Neues Jahr, neue Musik: Auch 2025 wird es wieder einige großartige neue Alben geben. Damit dir davon auch keines entgeht, haben wir hier für dich die Musik-Highlights 2025 gesammelt!🥰

Jet, Shadow, Sonic, Knuckles und Tails fahren von links nach rechts über eine neonartige Rennstrecke. Im Hintergrund sieht man einen Dinosaurier. - Foto: SEGA
„Sonic Racing: CrossWorlds“: Warum der Racer so viel besser als „Mario Kart World“ ist

Sonic ist zurück – und diesmal will er es mit einem neuen Racing-Game wissen. „Sonic Racing: CrossWorlds“ heißt der neueste Teil der Reihe, doch kann er wirklich mit „Mario Kart World“ mithalten?

Die Band Huntr/x steht auf der Bühne und singt einen ihrer Songs. - Foto: Netflix
„K-Pop Demon Hunters“: Sing-Along Version ist ab sofort auf Netflix!

Dieses Jahr kommt niemand an den „K-Pop Demon Hunters“ auf Netflix vorbei – nun gibt es eine besondere Version des Films auf Netflix. Aber was macht diese so besonders?

Indira und Schmidti sitzen am Tisch in der WG. Indira hält einen Briefumschlag in der Hand und schaut auf diesen, während Schmidti Indira eindringlich anschaut - Foto: RTL II
„Berlin – Tag und Nacht“: Endgültiges Ergebnis für Indira

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Indira bekommt das Ergebnis des zweiten HIV-Tests und Peggy versucht, Milla abzulenken.