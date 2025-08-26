Revelle nach Veröffentlichung von „was wenn alles gut geht?“: „Ich bin schon wieder im Studio“ 👀😱

Wir alle kennen es, diesen EINEN Song auf einem Album unserer Lieblingskünstler*innen, der einfach zum absoluten Lieblingssong wird. Sei es wegen der besonderen Melodie oder den Lyrics, die wir sofort fühlen. Bei den Artists selbst ist das nicht anders, auch wenn es diesen bei den eigenen Songs manchmal doch etwas schwerer fällt, sich für einen zu entscheiden. Schließlich entstehen diese meistens aus den eigenen Erfahrungen.

Das ist auch bei Revelle nicht anders: „Ich liebe natürlich alle Songs – viele davon trage ich schon so lange mit mir herum, dass sie ein Teil von mir geworden sind. Aber wenn ich einen nennen müsste, dann ist es ‚ich lieb das leben auch‘. Für mich ist das wie eine Versöhnung mit dem Leben: Es zeigt, dass es okay ist, wenn Dinge nicht so laufen, wie man es sich wünscht, und dass man das Leben trotzdem lieben kann - mit allen Höhen und Tiefen. ‚vorsatz‘ ist für mich auch sehr besonders, weil er ganz anders ist, und ‚herz mit widerhaken‘ liegt mir ebenfalls sehr am Herzen. Aber der letzte Song, ‚ich lieb das leben auch‘, hat für mich einfach einen ganz besonderen Platz.“