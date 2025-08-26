Revelle nach Veröffentlichung von „was wenn alles gut geht?“: „Ich bin schon wieder im Studio“ 👀😱
Mit „was wenn alles gut geht?“ veröffentlichte Revelle vergangenen Freitag (22. August) ihr zweites Studioalbum. Im BRAVO.de Interview verrät die Sängerin unter anderem, welcher Song es fast nicht aufs Album geschafft hätte und was Fans bald noch so von ihr erwarten können.
Revelles Top 3 auf „was wenn alles gut geht?“
Wir alle kennen es, diesen EINEN Song auf einem Album unserer Lieblingskünstler*innen, der einfach zum absoluten Lieblingssong wird. Sei es wegen der besonderen Melodie oder den Lyrics, die wir sofort fühlen. Bei den Artists selbst ist das nicht anders, auch wenn es diesen bei den eigenen Songs manchmal doch etwas schwerer fällt, sich für einen zu entscheiden. Schließlich entstehen diese meistens aus den eigenen Erfahrungen.
_____
DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:
The Driver Era: "Wir wollten die Möglichkeit eines Neuanfangs"
Yungblud verrät: Bludfest kommt nach Deutschland!
Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *
_____
Das ist auch bei Revelle nicht anders: „Ich liebe natürlich alle Songs – viele davon trage ich schon so lange mit mir herum, dass sie ein Teil von mir geworden sind. Aber wenn ich einen nennen müsste, dann ist es ‚ich lieb das leben auch‘. Für mich ist das wie eine Versöhnung mit dem Leben: Es zeigt, dass es okay ist, wenn Dinge nicht so laufen, wie man es sich wünscht, und dass man das Leben trotzdem lieben kann - mit allen Höhen und Tiefen. ‚vorsatz‘ ist für mich auch sehr besonders, weil er ganz anders ist, und ‚herz mit widerhaken‘ liegt mir ebenfalls sehr am Herzen. Aber der letzte Song, ‚ich lieb das leben auch‘, hat für mich einfach einen ganz besonderen Platz.“
„was wenn alles gut geht?“ OHNE diesen Song!?
Und einer von ihren Top 3 Songs auf „was wenn alles gut geht?“ hätte es fast gar nicht auf das Album geschafft, wie Revelle erzählt: „Ein Song, der wirklich last minute auf das Album gekommen ist, ist ‚herz mit widerhaken‘. Er ist nur eine Woche vor der Masterabgabe entstanden - gemeinsam mit einer Freundin. In dem Moment hat er genau das ausgedrückt, was ich gefühlt habe. Ich liebe dieses Bild, dass sich ein Herz festhängt und sich nur schwer wieder lösen kann. Das beschreibt mich zu hundert Prozent. Eigentlich hätte er es fast nicht aufs Album geschafft, weil er so spät entstanden ist - umso glücklicher bin ich, dass er am Ende nicht nur dabei ist, sondern sogar eine Single geworden ist.“
Nach dem Album ist vor…
Auch wenn ihr neues Album erst vor wenigen Tagen erschienen ist, geht es bei Revelle gleich weiter: „In nächster Zeit möchte ich mich wieder mehr auf meine Poesie konzentrieren und viel schreiben, darauf freue ich mich sehr. Ein großer Traum von mir ist es auch, ein Buch zu veröffentlichen und den werde ich jetzt in Angriff nehmen. Natürlich geht es auch mit Musik weiter, ich bin sogar schon wieder im Studio und arbeite an neuen Songs. Am wichtigsten ist mir, dass ich genug Raum für meine Gedanken habe und sie mit den Menschen teilen kann, sei es durch Worte, Poesie oder Musik.“ Fans können sich also auch in (naher) Zukunft auf noch mehr von Revelle freuen! 😍
*Affiliate-Link