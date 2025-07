„Fantastic Four“: Lohnt sich der neueste Marvel-Film?4️⃣🔵

Es bringt übelst Spaß zuzusehen, wie die Fantastic Four ihre Superkräfte einsetzen. Wenn die menschliche Fackel Dinge explodieren lässt oder das Ding einen Laster auf Galactus wirft, dann bebt fast der gesamte Kinosaal. Und auch Mr. Fantastic, der seinen Körper in alle Richtungen stretchen kann, sieht in der Action nicht so albern aus, wie man, es „vielleicht“ erwarten würde. Außerdem benutzen die Helden und Heldin ihre Kräfte nicht nur in Kämpfen, sondern auch in alltäglichen Situationen: So wird Susan zum Beispiel dann unsichtbar, wenn sie sich vor Personen, die sich nicht mag, verstecken will. Wie cool ist das bitte?

Es gibt nur einen Haken: Die Action ist zwar immer spannend und ist von den Effekten her 1A – aber es gibt leider viel zu wenig davon. Man bekommt gegen Anfang und gegen Ende jeweils eine große Action-Sequenz, aber dazwischen findet kaum bis wenig Spektakel statt. Eine schlechte Nachricht für die, die sich auf viele Explosionen oder zerstörte Häuser freuen sollten …