„Wednesday“-Staffel 3 kommt … und ein Spin-Off?

In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ ist herausgekommen, dass es bereits Ideen für ein Spin-Off gibt, das in der Welt von „Wednesday“ spielen soll. Noch ist nicht bekannt, was geplant ist, aber laut den Schöpfern „gibt es sehr viele Charaktere, auf die man mal ein Blick werfen könnte“ und „es gibt vieles, was man in der Addams Familie erforschen kann“. Das ist zwar sehr schwammig ausgedrückt, lässt aber viel Raum für Spekulationen: So könnte es im Spin-Off vielleicht um Gomez oder Morticia oder Wednesdays Bruder Pugsley gehen.

Wer jetzt am Ende in diesem Ableger im Fokus stehen wird, werden wir leider erst bald herausfinden. Doch bis dahin kann man ja erstmal die zweite Staffel von „Wednesday“ genießen.