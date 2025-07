„Stranger Things“: So geht es nach Staffel 5 weiter

Gute Nachrichten für alle, die Theaterstücke oder insbesondere den Broadway lieben: „Stranger Things: The First Shadow“ ist ein Theaterstück zur Hit-Serie, das derzeitig in London, sowie New York aufgeführt wird. Das Stück spielt in etwa 24 Jahre vor der ersten Staffel von „Stranger Things“ – also im Jahr 1959 – und beschäftigt sich inhaltlich mit jungen Versionen von Hopper (in der Serie gespielt von David Harbour) und Joyce (Winona Ryder). Als ein neuer Schüler namens Henry Creel, der Fans eher als Vecna bekannt sein sollte, auftaucht, eskalieren die Dinge in Hawkins erneut … oder doch zum ersten Mal? Leider kann man das Theaterstück derzeitig nur in London oder New York sehen. Aber es gibt ein Trostpflaster: Auf Netflix kannst du eine Behind the Scenes-Dokumentation anschauen – die ist auch echt cool.