DCU: Superman kehrt zurück – und das früher als gedacht

Man of Tomorrow (09. Juli 2027)

Ganz frisch: Superman wird zurückkehren – und mit im Gepäck sind ein paar seiner Wegbegleiter*innen. So ist zum Beispiel schon bekannt, dass Nicholas Hoult als Lex Luthor zurückkehren wird und dasselbe gilt auch für Isabela Merced, die im ersten „Superman“ Hawkgirl gespielt hat. Die Regie und das Drehbuch kommen wieder vom DC-Kreativchef James Gunn.

Zur Story ist aufgrund der recht frischen Ankündigung noch nicht viel bekannt: auf Comiczeichnungen, die für die Ankündigung des zweiten Teils benutzt wurden, sieht man Lex Luthor in einem Powersuit, den er in den Comics benutzt, um Superman ebenbürtig zu sein. So oder so: In nicht einmal zwei Jahren fliegt Superman wieder über die Leinwände!