"Outer Banks": Alles Infos zu Staffel 2 der Netflix-Serie

Es geht wieder los! Nächsten Freitag, den 30. Juli 2021, erscheint Staffel 2 von "Outer Banks". Nach der erfolgreichen ersten Staffel freuen sich die Fans auf die Fortsetzung der Story. Falls du Season 1 also noch nicht gesehen hast, dann hast du noch ein paar Tage Zeit, das nachzuholen, bevor die neue Staffel am Start ist. Doch was erwartet uns in "Outer Banks 2"?

"Outer Banks 2": Was erwartet uns?

Der neue Trailer der Netflix-Serie ist auf jeden Fall schon einmal vielversprechend. Wunderschöne Kulissen, eine innige Liebe, viel Action, eine spannende Verfolgungsjagd und eventuell sogar einen Tod? Die Frage ist eher: Was gibt es in der zweiten Staffel von "Outer Banks" nicht? Nachdem alle glauben, dass John B (Chase Stokes) und Sarah (Madelyn Cline) in einem Hurrikan ums Leben gekommen, verschwinden sie auf die Bahamas, um das Gold zu finden. Die "Outer Banks"-Schauspieler Chase und Madelyn sind übrigens auch im Real Life ein Paar und haben sich am Set von "Outer Banks" ineinander verliebt! John wird zudem fälschlicherweise des Mordes beschuldigt und nun sind er und Sarah Flüchtige. Wie wird die restliche Pogues-Crew weitermachen? Kommen Kiara (Madison Bailey) und Pope (Jonathan Daviss) in "Outer Banks 2" zusammen? Und wie schlimm ist JJ (Rudy Pankow) verletzt? In dem Netflix-Trailer sieht man ganz klar, dass er ein blutverschmiertes Gesicht hat … Wird JJ sterben?

"Outer Banks": Wird es eine Staffel 3 geben?

Serienschöpfer Jonas Pate hat auch bereits verraten, dass er sich gut einige weitere Staffeln von "Outer Banks" vorstellen kann. Yay! Es ist also gut möglich, dass es noch eine dritte und vierte Staffel geben wird. Die Fanbase freut sich jetzt erst einmal auf die kommende Staffel 2! Kommentare wie „Bin auf keine Serie gehypter als auf Outer Banks. Nicht mal auf Loki war ich so gehypt“ und „Ich sage es, wie es ist: Ich habe für das Wochenende alle Verabredungen gecancelt“ sammeln sich unter dem Netflix-Trailer. Freust du dich auch schon auf Staffel 2 von "Outer Banks"? 🥴

