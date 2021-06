Netflix "Army of the Dead" Teil 2 Fan-Theorie: Wird sie die neue Zombie-Königin?

Mega-Erfolg: "Army of the Dead"

Ein neuer postapokalyptischer Netflix-Film hat sich den Weg nach vorne geboxt. Die Rede ist von "Army of the Dead". Seit dem 21. Mai 2021 ist der Movie auf Netflix verfügbar und schon nach einer Woche haben über 72 Millionen Haushalte den Film gestreamt. Das hat Netflix höchstpersönlich gedroppt. In der Top 10 aller Netflix-Filme belegt "Army of the Dead" jetzt schon den 9. Platz. Wow! 😮 Ihr merkt also der Mega-Hype um "Army of the Dead" ist real und auch berechtigt! Da hat Regisseur Zack Snyder wieder einmal eine klasse Arbeit geleistet. Und natürlich die Schauspieler*innen und das ganze Produktionsteam ebenso. Und weil eben Millionen von Zuschauer*innen die Story des Zombie-Movies so gepackt hat, fragen sich die Fans nun: Wird es einen zweiten Teil geben? Wann wird dieser kommen und was wird passieren? Eine Fan-Theorie ist nämlich das Schmugglerin Lilly (Nora Arnezeder), die neue Zombie-Königin wird!

Wird Schmugglerin Lilly wirklich die neue Zombie-Königin? Netflix

"Army of the Dead" Teil 2: Könnte DAS wirklich passieren?

Um was geht es bei "Army of the Dead" überhaupt? Eine Handvoll Söldner*innen ziehen einen der größten Raubzüge ever durch. Nach dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie in Las Vegas wird die Stadt mit Mauern von der restlichen Welt abgeschirmt und keiner würde auch nur freiwillig einen Fuß in die verseuchte Zone setzen. Wären da nicht über 200 Millionen US-Dollar in einem Tresor … Für diese Summe riskiert das Team ihr Leben! Achtung Spoiler! Zum Ende des Films wird Lilly von dem Zombie-König geschnappt und er bohrt ihr einen Speer durch die Schulter. Er gibt ihr die Schuld für den Tod seiner Königin, die schwanger war und ein Zombie-Baby bekommen sollte! Er zögert und tötet sie nicht sofort, wie er es bei seinen anderen Gegner*innen macht. Für Fans ist das ein Indiz dafür, dass Lilly (unfreiwillig) die neue Zombie-Königin werden könnte. Ein Biss des Alpha-Zombies würde reichen, sie zu verwandeln … Ob daran etwas dran ist? Interessant könnte die Storyline alle Male sein. Wir sind gespannt, ob es einen zweiten Teil von "Army of the Dead" geben wird. Offiziell ist bisher kein weiterer Teil geplant. Dafür wird es aber ein Prequel der Story mit dem Titel "Army of the Thieves" geben, welche die Vorgeschichte des Tresorknackers Ludwig Dieter (gespielt von Matthias Schweighöfer) und seiner alten Crew erzählt. Wir sind gespannt! 🤗

