Netflix: Mega-Hype um Zombie-Film "Army of the Dead"

Neues Netflix-Highlight "Army of the Dead"

Endlich stockt der Streamingdienst Netflix neue Filme und Serien auf. Viele Produktionen der vergangenen Monate mussten aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden und so war es schwierig, an viel neues Serien- und Filmfutter zu kommen. Nun steht ein spannender Zombie-Film namens "Army of the Dead" in den Startlöchern. Und obwohl es sich um eine amerikanische Produktion handelt, sticht ein bekanntes (deutsches) Gesicht heraus. Matthias Schweighöfer, der in Deutschland schon lange eine große Nummer als Schauspieler, Sänger, Synchronsprecher, Filmregisseur ist, hat sich die Hauptrolle des Ludwig Dieter in dem postapokalyptischen Action-Zombie-Movie geschnappt. Einige Kritiker*innen und Journalist*innen hatten im Vorfeld die Möglichkeit, den Film vor Veröffentlichung zu sehen und sind begeistert. Doch um was geht es genau in "Army of the Dead"? ☠️

Die 10 teuersten Netflix-Serien

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Army of the Dead": Was ist die Handlung?

Nach dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie in Las Vegas macht sich eine Gruppe von Söldner*innen in die verseuchte Quarantäne-Zone auf, um den größten Raubzug aller Zeiten durchzuziehen … 😯 Regie führt der bekannte Zack Snyder, der schon Meisterwerke wie "Watchmen", "Justice League", "Wonder Woman" und viele weitere Filme produzierte. Hört sich also auf jeden Fall schon einmal vielversprechend an.

Wird den Söldner*innen der Raub gelingen? Netflix

"Army of the Dead": Starttermin und Prequel

Der Starttermin des Netflix-Films ist Freitag, der 21. Mai 2021. Doch es gibt im Vorfeld schon ein kleines Sneak-Peak, um noch neugieriger auf den Film zu machen. Auf dem Netflix YouTube-Kanal ist eine Watchparty für morgen (13. Mai) geplant. Dort kann man sich um 19 Uhr die ersten 15 Minuten des Films reinziehen! Wie cool. 🥰 Ein "Army of the Dead" Prequel ("Army of the Thieves") ist auch schon geplant und fertig abgedreht. Hier soll die Vorgeschichte von Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer) noch genauer erzählt werden. Und auch Matthias Freundin Ruby O. Fee ist ein Teil des Prequels. Auch wenn bisher kein genauer Starttermin angesetzt ist, so ist noch dieses Jahr mit dem Prequel zu rechnen. Wir sind gespannt! 😊 Hier findest du den Link zur Watch-Party von "Army of the Dead". ⤵️

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->