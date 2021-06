"Sex Education": Wann kommt Staffel 3 auf Netflix?

"Sex Education" geht in die nächste Runde

Die Netflix-Eigenproduktion der britischen Serie "Sex Education" gehört (ohne Frage) zu den beliebtesten Produkten des Streaminganbieters. Nicht ohne Grund kam eine Staffel nach der anderen und nun heißt es bereits seit einigen Wochen „It’s a Wrap!“, denn die dritte Staffel ist im Kasten. Doch wann können die Fans von Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey), Eric (Ncuti Gatwa) & Co. die Storyline weiterverfolgen? Welche mega lustigen (und für Otis peinlichen) Kommentare wird seine Mutter, Sextherapeutin Dr. Jean Milburn (Gillian Anderson), über Themen wie Sex & Masturbation droppen? Netflix hat zwar nach wie vor noch kein Starttermin für Staffel 3 von "Sex Education" veröffentlicht, aber es sind neue Gerüchte zum Release der Staffel im Umlauf, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Wir geben euch daher alle Infos, die wir zur neuen Staffel "Sex Education" haben! Es wird stark gemunkelt, dass Netflix nicht mehr allzu lange für die Promotion und die letzten Cuts braucht – Im August oder September 2021 soll es endlich so weit sein und die neue und dritte Staffel "Sex Education" soll an den Start gehen! 🥰

Was erwartet uns bei "Sex Education" Staffel 3?

Hierzu sollten wir einen Sprung zurück zur letzten Staffel machen. ACHTUNG, SPOILER! Wie geht es mit Eric und Adam (Connor Swindells) weiter? Können die beiden eine glückliche Beziehung führen? Wird Maeve früh genug herausfinden, dass Isaac (George Robinson) Otis Sprachnachricht gelöscht hat, in welcher er seine Gefühle für sie ausgesprochen hat? Und wie ergeht es Otis Mutter, Dr. Jean Milburn, nachdem sie von ihrer ungewollten Schwangerschaft erfahren hat? Eines kann man aber auf jeden Fall schon mal sagen: Es wird aufregend werden! Funfact: Wusstest du, dass zwei Hauptcharaktere aus "Sex Education" nicht nur ein Serien-Paar sind, sondern in Real-Life auch zusammen sind?! Checke dazu unsere Galerie! 💘

