Millie Bobby Brown in "Enola Holmes 2": Startdatum und Handlung

"Enola Holmes 2": Wann geht es weiter?

"Enola Holmes" geht in die zweite Runde! Dies hat Netflix offiziell im Jahr 2021 bestätigt. Kurz nach der offiziellen Bestätigung postete Millie Bobby Brown auch ein Behind-the-Scenes Bild. Darüber hat sich die Community sehr gerfreut. Nach einigen Monaten an Dreharbeiten und Postproduktion ist es nun bald so weit. Bald können wir "Enola Holmes 2" auf Netflix streamen. Doch gibt es auch schon ein konkretes Startdatum des Films? Haltet euch fest: Am Freitag, den 4. November 2022, geht "Enola Holmes 2" an den Start. 🥳

Was erwartet uns in "Enola Holmes 2"?

Eines ist auf jeden Fall schon mal sicher. Neben Millie Bobby Brown (Enola Holmes) wird auch wieder Henry Cavill (Sherlock Holmes) in seine Rolle schlüpfen. Wird Sherlock im zweiten Teil seiner kleinen Schwester alle Geheimnisse und Tricks eines*r guten Ermittler*in zeigen? Wird sie in seine Fußstapfen treten oder alles (wieder) auf eigene Faust meistern? Im ersten Teil hat sie schon ziemlich gut gezeigt, was sie auf dem Kasten hat und dass sie unbedingt als Detektivin tätig sein will. Achtung Spoiler von Teil 1. ⤵️

Am Ende des ersten Teiles trifft Enola Holmes auf ihre Mutter, die sie eine Ewigkeit gesucht hat … Wird sie sich mit ihrer Mutter zusammen tun und gegen Bösewichte ermitteln? Und was die Fanbase auch brennend interessiert: Werden sich Tewkesbury (gespielt von Louis Partridge) und Enola im zweiten Teil näherkommen? Eine Lovesory zwischen Enola Holmes und dem jungen Lord Tewkesbury würden die Fans extrem shippen! 💘 Es gibt also eine Menge offener Fragen ... aber relativ bald werden diese beantwortet.

