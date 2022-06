"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown beleidigt "Spider-Man" Tom Holland

Millie Bobby Brown stellt sich Interview-Challenge

Millie Bobby Brown können wir aktuell in der vierten Staffel von "Stranger Things", in der wir die Wahrheit über Elfis Vergangenheit erfahren. Und auch "Spider-Man"-Star Tom Holland hat gerade einen neuen Style für sein neues Projekt "The Crowded Room" verpasst bekommen.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Das lockt Spinnen an und viele wissen es nicht!

Die 30 ungesündesten Snacks der Welt

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Doch als Schauspieler*in gehören nicht nur die Dreharbeiten, sondern ganz besonders auch Interviews zum Job. Die können teilweise ganz schön lustig sein, wie jetzt ein neues Interview mit Millie Bobby Brown zeigt.

Millie Bobby Brown: "Ich heule nicht, wie Tom Holland"

In der beliebten Interview-Reihe "Hot Ones Chicken-Wing Challenge" essen Stars Chicken-Wings, auf die sie immer schärfere Saucen tröpfeln und beantworten währenddessen verschiedene Fragen. Der "Stranger Things"-Star nahm sich dieser Herausforderung an. Eine Sache sorgte bei diesem Interview besonders viel Aufregung und es hat etwas mit "Spider-Man"-Star Tom Holland zu tun.

Während die Schauspielerin tapfer ein Chicken-Wing nach dem anderen aß, erinnerte sie sich an das Interview von Tom Holland, der die Challenge ebenfalls schon gemacht hat. "Ich sage nicht, dass ich es nicht spüre, aber zumindest heule ich nicht, wie Tom Holland", sagt der "Stranger Things"-Star bei einem besonders scharfen Chicken-Wing. Doch wegen dieser kleinen Stichelei gegen den Schauspieler bekam sie sofort ein schlechtes Gewissen und fragte die Crew am Set: "Ist das schlimm [dass ich das gesagt habe]?" Tom Holland wird wegen dieser Aussage aber bestimmt nicht sauer auf sie sein, sondern es eher mit Humor nehmen. 😃

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->