"Stranger Things" Staffel 4, Teil 2: Erfinder verraten Tod von Hauptfigur!

"Stranger Things": Duffer-Brüder verkünden Tod eines wichtigen Charakters

Nach einem wirklich krassen Finale in der siebten Folge von Staffel 4, können wir es kaum noch erwarten, endlich zu erfahren, wie es mit unseren Lieblingen aus Hawkins weitergeht. Ein paar Wochen müssen wir uns aber noch gedulden. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, haben die Duffer-Brüder ein paar Details mit den Fans der Serie geteilt. Aber sie haben keine guten Nachrichten, denn ein wichtiger "Stranger Things"-Charakter wird im zweiten Teil der vierten Staffel sterben.

"Ich möchte nicht wirklich etwas sagen, aber ich würde mir Sorgen umd die Charaktere machen, die im zweiten Teil auftauchen", erzählt Ross Duffer im Interview. "Ich hoffe, dass das irgendwie der Sinn ist, denn es ist eine dunklere Staffel und die Kinder sind keine Kinder mehr. Also ist jeder in Gefahr. Und es gibt ein unheilvolles Gefühl, dass die Dinge nicht gut laufen könnten. Ob sie es tun oder nicht, muss man abwarten", fährt er fort.

"Stranger Things": Von welchem Charakter müssen wir uns verabschieden?

Nun fragen sich die Fans natürlich, wer das nächste Todesopfer in "Stranger Things": Eleven? Mike? Oder vielleicht der neue Fan-Liebling Eddie? Oder vielleicht sind es auch mehrere Todesopfer? Schließlich habe kürzlich erst ein paar "Stranger Things"-Stars gestanden, dass Figuren sterben müssen. Wen wird es also treffen? Fans sind sich sicher: Steve oder Nancy. In der letzten Folge von Staffel 4 Teil 1 wird Steve von mehreren Kreaturen im Upside Down angegriffen und schwer verletzt. Zwar eilen ihm seine Freund*innen zu Hilfe, aber hat aber dennoch sehr viel Blut verloren. Nancys Zustand ist am Ende von Teil 1 aber noch viel besorgniserregender, denn sie steht unter Vecnas Fluch. Bisher konnte nur Max den Angriff Vecnas überleben. Nancys Überlebenschancen sehen leider nicht allzu gut aus… Bis wir wirklich erfahren, welcher "Stranger Thing"-Charakter als Nächstes von uns geht, müssen wir uns noch bis zum 01. Juli gedulden, wenn Teil 2 der vierten Staffel erscheint. Wir sind schon sehr gespannt!

