"Stranger Things" Staffel 4: Die Wahrheit über Elfis Vergangenheit

"Stranger Things": Das wissen wir bisher über Elfi

Die Vergangenheit von Elfi interessiert die "Stranger Things"-Fans sehr und es scheint so, als würden sie in Staffel 4 endlich die Antworten auf alle ihre Fragen bekommen. Was wir bisher über das Mädchen wissen? Elfi wurde als Jane Ives geboren, bevor sie entführt wurde und ins Hawkins National Laboratory gebracht wurde. Dort wurden ihre Fähigkeiten getestet und es öffnete sich ein Tor zum 'Upside Down', eine dunkle Dimension mit verschiedenen Monstern, wie unter anderem den Demogorgons.

Nachdem Elfi die letzte Kreatur besiegt hatte, die in der dritten Staffel durchgebrochen war, verlor sie scheinbar ihre Kräfte. Daraufhin verließ sie Hawkins mit der Familie Byers, um zu fliehen und einen Neustart zu wagen. Genau an dieser Stelle wird Staffel 4 von "Stranger Things" vermutlich beginnen.

"Stranger Things" Staffel 4 beschäftigt sich mit Elfis Vergangeheit

Doch es wird nicht nur um den Neuanfang von Elfi gehen, sondern sie wird auch viel von ihrer Vergangenheit aufarbeiten. Das verriet "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown: "Was ich sagen kann, ist, dass es immer wieder zum Upside Down zurückführt. Und offensichtlich ist [Elfis] Charakterbogen in dieser Staffel unglaublich und ihr bekommt definitiv Dinge zu sehen, die ihr infrage gestellt habt; ihr bekommt Antworten, was super toll ist und es war auch wirklich schön für mich, das zu filmen und mehr von Elfis Hintergrund zu verstehen. Aber ihr werdet in Staffel 4 sicher noch tiefer in das Thema eintauchen können." Das klingt alles schon mal vielversprechend! Wir sind wirklich mega gespannt auf Staffel 4 von "Stranger Things" und zählen schon die Tage bis zum Start!

