"You" Staffel 4: Starttermin, Handlung und Geheimnisse

In dem Teaser erzählt Joe: "Ich bin nicht mehr der liebenswerte Buchladenmanager in New York oder der Verkäufer in LA oder der vernarrte Ehemann in der Vorstadt. Nein, nicht mehr. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich habe mich nach der Überquerung des großen Teichs ein wenig verfeinert, und das Leben in London hat es mir ermöglicht, die Vergangenheit zu begraben." Er wird in der neuen Staffel nicht mehr als Joe Goldberg auftreten, sondern als Professor Jonathan Moore. Damit legt er auch seinen Decknamen Nick ab, den er am Ende von Staffel 3 noch verwendet hat.

Er fährt fort: "Vorbei sind die Tage der unerwiderten Liebe und Sehnsucht. Diesmal konzentriere ich mich auf den akademischen Bereich und Unterricht, während ich meine typischen außerschulischen Aktivitäten strikt professionell halten werde." Oje, das klingt schon wieder nach ein paar guten alten Morden à la Joe. Wen es diesmal treffen wird? Auch dazu gibt es schon einen kleinen Tipp: "Leider kommen zu den Freund*innen in hohen Positionen meist auch andere, die versuchen, die soziale Leiter hochzuklettern. So fallen sie am Ende – oder sollte ich sagen, werden sie gestoßen? – in ihren sozialen Tod. Die Frage ist nur: Von wem?" Während Joe spricht, werden die neuen Charaktere gezeigt und kurz mit Namen vorgestellt. Die komplette Liste mit den Charakteren und Darsteller*innen findest du weiter unten. 🤗