Horoskop: Diese Serie passt zu deinem Sternzeichen

"Haus des Geldes" ist wirklich eine der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre! Wieso dir als Widder die Serie so gefällt? Ganz einfach. "Haus des Geldes" ist spannend, aufregend, Nervenkitzel pur! Und genau das braucht ein Widder. Das Sternzeichen selbst hat auch immer Hummeln im Hintern und möchte so gut wie jedes Wochenende mit den Friends unterwegs sein, um coole Sachen zu erleben. "Haus des Geldes" ist auch manchmal brutal (zum Beispiel, wenn ein Serien-Charakter stirbt) und genau diese heftigen Momente, machen die Serie so spannend für dich! 🤭