„Wednesday“-Stars Jenna Ortega & Emma Myers: So gut verstehen sich die beiden wirklich!

In einem Interview mit Seventeen verriet Emma mehr über ihre Verbindung zu Jenna: „Ich liebe sie so sehr. Wir haben so viel Spaß zusammen. Sie ist die Produzentin in der nächsten [zweiten] Staffel, daher hatte sie viel mehr kreativen Einfluss und sagte mir immer: 'Wenn dir etwas nicht gefällt oder du dich mit etwas nicht wohlfühlst, sag mir Bescheid, und ich bin für dich da.' Sie hat sich definitiv um den Cast gekümmert, aber sie ist auch eine großartige Freundin. Man kann sich ihr anvertrauen. Ich habe mich ihr sofort sehr verbunden gefühlt, weil sie so cool, so offen und so eine liebenswerte Person ist.“

Auch Jenna hat nur gute Worte für ihren Co-Star übrig: „Emma Myers ist als Freundin unglaublich großzügig, geduldig und charmant. Ich bin wirklich glücklich, sie über die Jahre kennengelernt zu haben, sie zu lieben und so viel Zeit mit ihr verbringen zu können. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Gegenden, deshalb liebe ich es, mit ihr acht Monate lang in irgendwelchen fremden Ländern festzusitzen.“ Naww 🥺