"Stranger Things": Alle Infos zu Staffel 4!

Vor Kurzem kam endlich die dritte Staffel der Netflix-Serie "Stranger Things" raus und das war wieder ein voller Erfolg: über 40 Millionen Zuschauer in den ersten vier Tagen – das bricht so einige Rekorde. Manche Fans sind jedoch nicht ganz zufrieden mit der dritten Staffel und äußern Kritik. Trotzdem fragen sich alle, ob es noch eine weitere Staffel geben wird. Gerade, weil die dritte Staffel mit einem Cliffhanger endete, ist die Neugier groß. Wir können jedoch alle "Stranger Things" Zuschauer beruhigen, denn es sieht sehr gut aus für die vierte Staffel. Im exklusiven BRAVO-Interview verrieten die "Stranger Things"-Stars Finn Wolfhard und Joe Keery, dass sie beide sehr zuversichtlich sind, dass es eine vierte Staffel geben wird. Wir sind uns sicher, dass Hawkins noch viele Geheimnisse zu lüften hat und es immer noch Monster gibt, die irgendwo ihr Unwesen treiben. Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown hat auch eine Meinung zu Staffel vier. Netflix hat die vierte Staffel bisher noch nicht offiziell bestätigt, dafür lieferten die beiden Serienmacher, Matt und Ross Duffer, und der Serien-Produzent, Shawn Levy, ihre Bestätigung.

Was wird in der vierten Staffel passieren?

Matt und Ross Duffer erzählten in einem Interview mit Entertainment Weekly, dass die vierte Staffel von "Stranger Things" auf jeden Fall total anders wird als die letzten drei. Krass! Aber was könnte sich denn noch ändern? Das Upside Down wird wahrscheinlich weiterhin eine Gefahr für die Freunde bleiben. Man könnte auch spekulieren, ob in Staffel vier das Upside Down endgültig zerstört wird. Außerdem gibt es eine sehr große Frage zu klären: Wird Elfi ihre Kräfte komplett verlieren? Die Duffer Brüder dürfen jedoch nicht zu lange warten, schließlich werden die Hauptdarsteller alle erwachsen und könnten so auch aus ihrer Rolle hinauswachsen. Auf Staffel 3 mussten wir 1,5 Jahre warten, es ist also sehr wahrscheinlich, dass wir uns auch auf Staffel 4 so lange gedulden müssen. Wir sind sehr gespannt, wie es in Hawkins weitergehen wird.

