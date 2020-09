Drehstart von "Stranger Things" Staffel 4 wohl noch im September

US-Medien berichten, dass die Stars wie Millie Bobby Brown (Elfie), Noah Schnapp (Will) und David Harbour (Chief Hopper) am 28. September ans "Stranger Things"-Set zurückkehren werden, um für die vierte Staffel zu drehen. Wegen Corona musste das bis jetzt verschoben werden. Schon vor Monaten haben uns die Macher mit einem Teaser überrascht, in dem klar zu sehen ist, dass sich vieles verändert hat. "Stranger Things"-Staffel 4 wird nämlich zunächst in Russland spielen, wo Chief Hopper – der zum Glück doch nicht tot ist – in einem Arbeitslager gefangen ist. Und das bleibt nicht das einzige, was dem Charakter in den neuen Folgen bevorsteht.

Für Chief Hopper ändert sich in "Stranger Things" 4 vieles

In einem Interview erklärte David Harbour, dass es für seine Rolle als Chief Hopper in "Stranger Things" Staffel 4 ziemlich spannend wird: "Ich habe schon seit Staffel 1 mit den Duffer Brüdern über eine Art Gandalf-Wiederauferstehung geredet. Deshalb musste sich Hopper jetzt auch verändern. Er kann nicht da weitermachen, wo er aufgehört hat. Er muss auferstehen. Wir werden einen anderen Mann sehen. Es wird wirklich cool, das zu spielen. Und in "Stranger Things" Staffel 5 wird es einige Verbindungen zu Ereignissen aus der ersten Staffel geben." Klingt ja alles ziemlich mysteriös, wir bleiben gespannt!

