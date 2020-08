Liebesgerüchte um Charli D’Amelio & Noah Schnapp

Vor Kurzem sorgte Schauspieler Noah Schnapp für jede Menge Aufsehen, als er in einem Instagram-Kommentar andeutete, zwischen seinen beiden „Stranger Things“-Kollegen Finn Wolfhard und Millie Bobby Brown würde etwas laufen. Nun steht der 15-Jährige selbst im Mittelpunkt neuester Liebesgerüchte: Fans munkeln, dass er und TikTok-Queen Charli D’Amelio mehr als nur gute Freunde sind!

Charli D’Amelio: Videos mit Noah Schnapp

Im Gespräch mit „Variety“ packte Charli nun über ihre Beziehung zu Noah aus. „Wir freundeten uns auf Snapchat an, weil wir uns miteinander verbunden fühlten. Wir sind im gleichen Alter und stehen beide im Rampenlicht“, erklärte die 16-Jährige. Noahs Team habe daraufhin eine Kollaboration angefragt und „er kam dann tatsächlich in mein Tanzstudio, weil wir nicht weit voneinander entfernt wohnen, und wir haben zwei YouTube-Videos gedreht“, so Charli weiter. In den Clips geben sich die beiden gegenseitig Schauspiel- bzw. Tanzstunden und verstehen sich blendend.

Seitdem sind sie enge Freunde. Oder etwa mehr? In dem Interview kam Charli aus dem Schwärmen jedenfalls gar nicht mehr raus. „Er ist so süß. Er ist ein sehr, sehr, sehr gutherziger Mensch“, sagte sie über Noah. Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind, verriet die TikTokerin nicht. Einer Beziehung würde zumindest nichts im Wege stehen, denn Charli trennte sich im April von ihrem Influencer-Kollegen Chase Hudson alias Lil Huddy und stellte erst vor Kurzem klar, dass ein Liebescomeback ausgeschlossen ist. Und auch Noah ist offiziell Single. Ein süßes Paar wären sie definitiv!

