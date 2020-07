Charli und Dixie D’Amelio: Das Imperium der TikTok-Schwestern

Die Schwestern Charli und Dixie D’Amelio haben es innerhalb von nur einem Jahr an die Spitze von TikTok geschafft und sind von der Plattform nicht mehr wegzudenken. Charli hat mit ihren rund 75 Millionen Abonnenten sogar den beliebtesten TikTok-Account weltweit! Ihr Erfolg hat sie nicht nur super bekannt, sondern auch super reich gemacht: Pro gesponsertem Social-Media-Post bekommt Charli bis zu 100.000 Dollar (rund 88.000 Euro) – und ist mit gerade mal 16 Jahren schon Multimillionärin! Die ganze Familie D’Amelio zieht mit und hat mittlerweile sogar eine eigene Reality-TV-Show am Start. Ganz nebenbei bringen die Schwestern auch noch ihre eigene Make-Up-Linie auf den Markt.

Charli D’Amelio: Die Schattenseiten des Erfolgs

Doch der Mega-Erfolg bringt auch seine Schattenseiten mit sich – wie Charli nun am eigenen Leib erfahren musste! Am 08. Juli postete jemand auf Social Media, dass er bei ihr Zuhause auftauchen will. Im ersten Moment schien es keiner so richtig ernst zu nehmen, doch nun stellte sich heraus, dass die Polizei umgehend Ermittlungen einleitete, da es nicht der erste Vorfall dieser Art ist! In den letzten Monaten gingen bereits mehrfach Fake-Notrufe bei der Polizei ein, die einen Notfall im Haus der D’Amelios meldeten, obwohl nichts war.

Charli D’Amelios Familie bekommt Polizeischutz

Mittlerweile haben sie große Angst um ihre Sicherheit und sich deshalb dazu entschieden, Polizeischutz anzufordern. Rund um die Uhr bewachen nun Beamte das Anwesen der TikTok-Familie. Deren Gehalt bezahlen die D’Amelios übrigens aus ihrer eigenen Tasche – denn das ist ihnen ihre Sicherheit mehr als wert!

