TikTok-Stars Charli und Dixie D’Amelio: Reality-Serie geplant!

Die D'Amelios – eine TikTok-Familie

Charli D'Amelio ist mit 71,2 Millionen Followern (Stand: 15.07.2020) DIE TikTok-Queen schlechthin. Kein Wunder, dass die 16-Jährige die Top Ten der TikTok-Stars mit den meisten Followern anführt. Und nicht nur sie ist aktiv auf der Plattform. Auch Charlis Eltern haben TikTok-Accounts. Ihre ältere Schwester Dixie gehört mit über 29 Millionen Followern (Stand: 15.07.2020) sogar zu den ganz Großen der Videoplattform. Zusammen haben die Schwestern im Hype House gewohnt, einer Villa, in der die coolsten TikToker*innen zusammen Content für ihre Fans produzieren. Vor Kurzem verkündeten die TikTok-Stars Dixie und Charli D'Amelio dann allerdings, dass sie das Hype House verlassen haben. Das bedeutet aber keineswegs das Karriere-Aus der D'Amelios. Ganz im Gegenteil. Dixie und Charli wollen jetzt mit einer eigenen Reality-Serie durchstarten!

Charli und Dixie D'Amelio: Das ist über die Reality-Show bekannt

Schon seit längerem wird vermutet, dass es bald eine Reality-Show über die D'Amelios geben könnte. Die Fans erhoffen sich dadurch, einen noch tieferen Einblick in den Alltag der coolen Familie zu bekommen. Charli bestätigte jetzt in einem Interview: "Es sind einige Dinge in Arbeit". Sie fände es toll, das gute Verhältnis zu ihrer Familie im TV zu zeigen. Family Goals! Familie D'Amelio supportet sich gegenseitig wo es geht und feiert alle Erfolge gemeinsam. Genau diese besondere Verbindung wollen sie mit der Show nach außen tragen. "Wir stehen uns als Familie sehr nahe, und das ist etwas, was ich in der TV-Show gerne näher beleuchten würde. Da hätte ich so viel Spaß dran!", sagte Charli D'Amelio im Interview. Wir freuen uns auf die Insights in das Leben des D'Amelio Dream-Teams!

