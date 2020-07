TikTok-Stars im Hype!

Auf TikTok werden nicht nur Trends, sondern auch Stars gemacht. Erst kürzlich hat TikTok selbst verraten, wie deine Videos auf der "For You"-Page landen. Wer die App kennt, weiß, dass dies der Anfang einer ganz großen Karriere sein kann. Wie zum Beispiel bei TikTok-Star Charlie D'Amelio, die ihren Kanal erst im Juni 2019 startete und heute bereits mehr als 67 Millionen Follower hat. Das macht sie aktuell ganz offensichtlich zur Queen of Lip-Sync! Auch wenn sie die Liste mit Abstand anführt, gibt es noch viele weitere Stars, die mit ihren Zahlen glänzen können. Wir verraten euch, welche TikTok-Stars aktuell zur Top Ten mit den meisten Followern gehören.

Die Top Ten der meistgefolgten Stars auf TikTok

10. Will Smith

Crazy, aber wahr! Mit 51 Jahren gehört Will Smith zu den erfolgreichsten TikTok-Stars. Der Schauspieler ist in der Top Ten damit der älteste Vertreter. Außerdem ist er der einzige Star in dieser Liste, der seinen Ursprung nicht aus dem Social-Media-Bereich hat! Seine 29,8 Millionen Follower schätzen seinen Humor scheinbar nicht nur in großen Kinoproduktionen, sondern auch in seinen eigenen Mini-Clips.

9. Faisal Shaikh

Model, Schauspieler und TikTok-Stars. Faisal Shaikh ist 25 Jahre alt und kommt aus Mumbai, der Hauptstadt Indiens. Er kann stolze 31,6 Millionen Follower mit seinen Videos begeistern. Sein Spezialgebiet: Fashion Influencer!

8. Michael Le

Tänzer sind auf TikTok besonders beliebt, so hat es auch Michael Le geschafft sich eine Community aus 32 Millionen Followern aufzubauen. Der Amerikaner ist 20 Jahre alt und gehört zur "Shluv Gang".

7. Baby Ariel

Baby Ariel hat schon auf musical.ly angefangen Videos von sich zu drehen. Sie war die erste Creatorin, die die 20 Millionen Follower Marke auf der App geknackt hat. Heute hat sie 34,2 Millionen Follower. Ihre Karriere hat sich jedoch längst weiterentwickelt, denn sie ist mittlerweile auch noch Sängerin und Schauspielerin.

6. Spencer Polanco Knight

Spencer Polanco Knight aka "Spencer X" hat auf TikTok alle mit seinem Beatbox-Talent begeistert. Sein enormes Talent hat ihn weit gebracht, er dreht mit sämtlichen TikTok-Stars und hat sogar schon Videos mit Sänger Jason Derulo gemacht. Seine 37 Millionen Follower hat er mehr als verdient!

5. Riyaz Aly

Ähnlich wie Faisal Shaikh ist auch Riyaz Aly Model, Schauspieler und TikTok-Star aus Indien. Die beiden haben auch schon einige Videos zusammen gedreht. Außerdem hat er bereits in einigen Musikvideos mitgespielt. Riyaz hat aktuell 42 Millionen Follower.

4. Loren Gray

Loren Gray war lange Zeit die Nummer 1 auf TikTok. Mittlerweile kann sie 45,1 Millionen Follower auf der App vorweisen, wurde jedoch trotzdem von einigen Stars überholt. Dafür hat Loren Gray im Jahr 2018 ihre erste eigene Single veröffentlicht und etabliert sich als Sängerin im Musik-Business.

3. Zach King

Keiner ist so kreativ wie Zach King. Schon auf "Vine" hat er mehrere Millionen Fans mit seinen Illusionen und Tricks begeistert. Danach eroberte er auch YouTube im Sturm und seine 45,5 Millionen Follower katapultieren ihn auf Platz drei der erfolgreichsten TikTok-Stars. Wir haben seine Videos schon immer gefeiert!

2. Addison Rae

Alle lieben Addison Rae, um genau zu sein sind es 48,5 Millionen Follower, die sie auf TikTok lieben. Sie ist eine gute Freundin von TikTok-Queen Charli D'Amelio und war lange Mitglied im Hype House. Es könnte sogar sein, dass Addison Rae bald eine eigene Reality-Show bekommt – ziemlich cool!

1. Charli D'Amelio

Platz 1 unserer Top Ten der TikTok-Stars mit den meisten Followern wird sicher keinen mehr überraschen: Charli D'Amelio hat es in nur einem Jahr geschafft die Spitze zu erklimmen und sagenhafte 67,4 Millionen Follower zu ihrer Community zu machen. Hut ab!

