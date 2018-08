Loren Gray: Erste Single!

Darauf haben viele Fans gewartete: Social-Media-Star Loren Gray veröffentlicht endlich ihre erste Single! Und das schon sehr bald …

Loren Gray: Ihr mega Erfolg

Loren Gray wurde 2015 ein mega Star auf musical.ly, wo sie als einer der ersten Influencer überhaupt so erfolgreich wurde. Inzwischen hat die blonde Beauty unglaubliche 28,4 Millionen Fans auf der Lipsinc-Plattform und es werden immer mehr! Loren kann aber noch mehr: Die 16-Jährige ist Model, Tänzerin und Sängerin! Erst letztes Jahr trat sie im Musikvideo zum Song „Personal“ des Sängers HRVY auf und sang dort die Backvocals. Seitdem versucht der Social-Media-Star Fuß im Musik-Business zu fassen und hatte damit im März dieses Jahrs auch endlich Erfolg. Die Blondine unterschrieb einen fetten Plattenvertrag bei dem bekannten Label „Virgin Records“! Seitdem warten Fans auf Musik der 16-Jährigen …

Lorens erste Single!

Jetzt ist es endlich soweit: Loren veröffentlicht ihre erste eigene Single! Das verkündete die Influencerin auf Insta mit einem Post, unter den sie ein Buch, eine Musiknote und „August“ schrieb. Die Musik der 16-Jährigen könnte also jeden Tag kommen! Unter ein anderes Bild postete sie „Der Countdown beginnt bald“ und in ihrer Story schrieb sie „Mache mich fertig für große Sachen“. Aaaah, wir sind so gespannt! Wann kommt denn nun Lorens erste Single endlich? Etwa schon in ein paar Tagen oder sogar schon in den nächsten Stunden?? Die Fans des Social-Media-Stars rasten jedenfalls auch total aus und beglückwünschen ihr Idol mit süßen Nachrichten wie „Wir lieben dich so sehr! Yes Queen!“ oder „Wir sind so stolz auf dich!“. Viele können den Release gar nicht mehr erwarten. „Wann ist es denn endlich soweit?“ oder „Loren wach auf, es ist August!“ sind nur einige der Kommentare unter ihren Bildern. Wir sind jedenfalls auch schon super gespannt auf die erste Single der 16-Jährigen!

📖🎵 august Ein Beitrag geteilt von Loren Gray (@loren) am Jul 28, 2018 um 12:05 PDT

