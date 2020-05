Lisa & Lena über ihr TikTok-Comeback

2019 haben Lisa und Lena für eine krasse Veränderung in ihrem Leben gesorgt und ihren TikTok-Kanal mit 32 Millionen Abonnenten gelöscht – ein Schock für viele Fans! Angefangen haben LeLi damals noch auf Musical.ly, die App wurde 2018 jedoch abgeschaltet und in TikTok umgewandelt. In einem Interview mit BRAVO haben die Twins verraten, was sie dazu bewegt hat: "Als wir TikTok gelöscht haben, herrschte dort noch pures Chaos", verrät Lisa und spricht damit aus, was sich auch viele andere Menschen nach der Übernahme gedacht haben. Doch die Entwickler der App haben die Kritik der User ernst genommen und viele Veränderungen vorgenommen. Jetzt ist TikTok wieder voll im Hype und auch immer mehr deutsche Stars lieben die App …

Neuer Account: Lisa und Lena endlich zurück auf TikTok!

Und auch Lisa und Lena sind endlich wieder zurück auf TikTok! Das verkündeten die Zwillinge heute auf ihrem Instagram-Account: "Wir haben so viele Nachrichten von euch bekommen, dass wir zurückkommen sollen. Also haben wir die App nochmal ausgecheckt und geguckt, was sich verändert hat. Lasst uns zusammen dieses neue Abenteuer starten." Die Twins mussten sich einen ganz neuen Account anlegen und heißen dort wieder @lisaandlena. Der Account hat nach nur wenigen Minuten schon über hundert Tausend (Stand: 7. Mai 2020) und es werden sicher mit jeder Sekunde mehr. Wir freuen uns, dass wir LeLis Tanzvideos wieder auf TikTok verfolgen können und wünschen den Twins vor allem ganz viel Spaß mit ihren neuen Clips!

