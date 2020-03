TikTok-Hype: Diese deutschen Stars lieben die App!

„Musikal.ly" oder „TikTok"?

Fast jeder kennt die bekannte Musik-App, auf welcher zu Songs getanzt und playback gesungen wird. Die meisten kennen das neue Portal noch unter dem alten Namen „Musical.ly“. Doch gleich, ob nun „Musical.ly“ oder „TikTok“, jeder der auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen unterwegs ist weiß, dass ein Leben ohne die unterhaltsamen TikToks ganz schön langweilig wäre. Doch nicht nur die Teenager der heutigen Zeit vertreiben sich gerne ihre Zeit mit dem Drehen dieser Musikvideos, sondern auch die Liste von Stars mit Tik-Tok-Kanälen wird immer länger. Mittlerweile gibt es auch viele Stars aus Deutschland, die an der App Gefallen gefunden haben! 🎤

Deutsche Stars auf TikTok

Nicht nur amerikanischen Berühmtheiten scheint es die App angetan zu haben, auch unsere deutschen Stars, wie beispielsweise Profi-Fußballer Mario Goetze, sind davon mehr als nur begeistert. Ganz neu im TikTok-Game, dennoch unglaublich erfolgreich, ist der Berliner Rapper Capital Bra.

Dieser postet mehrmals täglich Videos auf seinem Account (@capital_bra) und zeigt Einblicke in sein vermeintliches Gangster-Leben. Dass die Fans seine Hund-Videos am süßesten finden, lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt.🙊

Auch „The Voice Kids“-Stars wie Lena Meyer-Landrut (@lenameyerlandrut) und Mark Forster (@markforsti) haben sich dem TikTok-Hype angeschlossen und vertreten somit die Welt der Pop-Stars.

Doch auch viele YouTube-Stars scheinen im TikTok-Fieber zu sein. Hier haben ganz klar Teams wie Bibi und Julian (@julianca) oder Heiko und Roman Lochmann (@heiko; @roman) die Nase vorne. Welche Stars ihren Weg in die TikTok-Welt wohl noch finden werden? Wir bleiben gespannt! 😍

