Leoobalys: Tipps und Tricks mit denen du bei Tik Tok durchstartest!

Alle lieben TikToks! Kein Wunder: Die kurzen Videoclips sind funny, unterhaltsam und manchmal auch ziemlich crazy. Ein total bekanntes TikTok-Gesicht ist natürlich die cute Leonie, bei TikTok besser bekannt unter dem Namen leoobalys . Ihre Fans lieben sie, wir lieben sie. Doch wie schafft es die 15-Jährige, so viele Menschen mit ihren Clips zu begeistern? BRAVO GiRL! verrät Leo ihre Tipps und Tricks. Meeega!

Mit 839 k Followern ist die 15-jährige Leonie (@leoobalys) eine der ganz Großen auf TikTok. Ihre Erfahrungen teilt sie gern …

BRAVO GiRL!: Welche Funktionen sind hilfreich für mehr Reichweite?

Besonders cool ist die Live-Funktion. So kann man direkt mit allen quatschen und ist besser verbunden.

Leonie: Womit kann man zusätzlich mehr Likes holen?

Je aktiver du bist, desto mehr fällst du auf. Wenn du z.B. bei Challenges oder Hashtags der Woche mitmachst, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, von anderen Usern entdeckt zu werden.

Dein Special-Geheimtrick für ein gutes TikTok?

Ich verwandle mich gern und sehe auf jedem Clip immer ein bisschen ausgefallen aus. Farben und abgefahrene Klamotten sind genau mein Ding. Damit fällt man auf und hebt sich von der Masse ab.

Worauf muss man beim TikTok-Dreh vor allem achten?

Ganz wichtig ist, dass man gut und deutlich auf dem Video zu erkennen ist. Dann muss auch der Hintergrund außergewöhnlich sein. Eine interessante Location und gutes Licht sind das A und O.

Du machst auch TikToks mit deinen Freundinnen. Welche Tipps hast du für BFFs?

Eine gemeinsame Choreografie ist total schön. Man lernt, die passenden Moves zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Ich persönlich finde Videos im Partnerlook super. Dann sieht man, dass man auf einer Wellenlänge ist.

Diese Effekte liebt die GiRL!-Redaktion

Um deinem TikTok-Clip das ultimative Upgrade zu verpassen, kannst du ihn mit einem der angesagten Effekte auf TikTok pimpen. Das ist nicht nur mega funny, sondern macht dein Video noch mal extra special.

1. Real-Time Hair Coloring

Mit diesem verrückten Filter kannst du dir ganz easy eine andere Haarfarbe zaubern. Von bunt bis braun und blond ist viel geboten.

2. Regensteuerung

Schalte den Regenkontrollmodus unter „Aufnahme“ ein und steuere die Regen- tropfen mit den Bewegungen deiner Hand.

3. The Met-Effekt

Mit dem funny Wackel-Effekt kommt so richtig Schwung ins Bild. Yeah!

4. The Winter is Here

Zack, dieser Filter sorgt für strahlend blaue Augen, und wenn man haucht, gefriert der Bildschirm. Der Effekt von „Game of Thrones“ ist mega angesagt.

Die besten Trends des Sommers

#microwavechallenge

Der Trend ging schon viral. Dabei setzen sich Leute auf den Boden und drehen sich ganz von allein, wie von Geisterhand. Unterstützt wird das Ganze von dem Lied „Slow Dancing In The Dark“ von Joji. Wie das funktioniert? Angeblich soll das Ganze eine optische Täuschung sein.

#dubistwunderschön

Unter diesem tollen Hashtag will die TikTok-Community ein Zeichen für mehr Body Positivity setzen. Werde auch ein Teil davon und mach mit!

#ninjaslomo

Abgefahrene Moves oder auch Slowdown mit einem Fächer. Unter dem Hashtag #ninjaslomo und dem Song „KinjaBang“ von TroyBoi laden gerade alle ihre coolsten Clips mit den abgefahrensten Ideen hoch.

Bitte merken!

Jung, cool und total angesagt. Die Stars auf TikTok erreichen mit ihren nicen Clips Millionen Menschen auf der Welt.

@Lesotwins

Nach Lisa und Lena erobern jetzt Leonie und Sophie alle Herzen.

@Paullinoo

Mit seinen sympathischen Videos kommt er bei seinen knapp 597.000 TikTok-Followern mega an.

@xdannerox

Zusammen mit seinem Dalmatiner Nero macht der Mentalist (Zauberkünstler) am liebsten Videos.

@annacatify ist mit 1,8 Millionen Followern auf TikTok bereits mega bekannt, ebenso wie @selinamour, die alle für ihre süße Art feiern. Schau bei TikTok vorbei und werde selbst zum Star! PS: Über 4 Millionen Menschen nutzen TikTok bereits. Voll krass!

