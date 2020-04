Leoobalys: Alter und Herkunft

Leoobalys wurde am 8. Februar 2004 geboren und ist somit aktuell 16 Jahre alt. Ihr Sternzeichen ist Wassermann. Ziemlich passend, wenn man bedenkt, dass die stärkste Eigenschaft dieses Sternzeichens Kreativität ist! Leonie kommt übrigens aus Berlin und hält ihren Nachnamen aus Gründen der Privatsphäre geheim.

Das sind ihre Hobbys

Leonie ist eine richtige Sportskanone! Sie achtet extrem auf ihre Fitness und macht beinahe täglich Workouts. Außerdem spielt der TikTok-Star schon seit Jahren Fußball im Verein.

YouTube, TikTok, Instagram: Die Social-Media-Accounts von Leo

Leonie heißt auf all ihren Kanälen "leoobalys". Auf TikTok hat sie 1,1 Millionen Follower, auf Instagram 1,3 Millionen und auf YouTube 261.000 Abonnenten. (Stand 24.04.2020) Auf Instagram postet sie jeden Tag ein Bild und mehrere Stories. Auf YouTube kommt fast jedoch Woche ein neues Video und auf TikTok gibt es täglich gleich mehrere Videos.

Leonie: Familie und Haustiere

Leoobalys wohnt zusammen mit ihren Eltern in Berlin. Zu Mama und Papa hat sie ein sehr gutes Verhältnis – ihre Eltern supporten sie total und begleiten sie auf alle Events, die sie als TikTok-Star besuchen soll. Außerdem hat Leonie noch einen Hund namens Maja und eine Katze, die Claudi heißt. Ihr wollt sehen, wie Leonie wohnt? Wir haben sie zu Hause besucht! Das YouTube-Video dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Geht Leoobalys noch in die Schule?

Ja, Leonie geht in die zehnte Klasse eines Gymnasiums in Berlin. In einem BRAVO-Interview hat sie außerdem verraten, dass es ihr sehr wichtig sei, auch einen Abschluss zu machen. Außerdem hat sie bereits einen eigenen Schülerkalender rausgebacht!

Wie kam sie auf den Namen Leoobalys?

In einem Interview mit BRAVO hat der TikTok-Star verraten, dass sie ihren Namen in einem Online-Generator ermittelt habe. Dort musste sie ihren Namen eingeben "Leonie", was sie mag "Fußball" und für welche Plattform sie den Namen sucht, das war damals noch musical.ly – so ist der Name Leoobalys entstanden.

Mit wem ist Leoobalys befreundet?

Leo hat viele Freunde aus der Schule, die nicht berühmt sind. Mit ihnen führt sie ein ganz normales-Teenager-Leben. Aber sie hat auch Freunde aus dem Business! Besonders gut versteht sich der TikTok-Star mit Alina Mour (@alinamour), Sarah (@_.samijo) und Valerie (@vallixpauline).

Leos Haarpflege-Tipps für schöne und lange Haare

Ihr absolutes Markenzeichen sind die wunderschönen, langen, roten Haare. Du willst das auch? Im exklusiven BRAVO-Interview hat die Beauty ihre besten Haar-Tipps verraten: "Wenn du sehr kaputte Haare hast, solltest du einmal in den sauren Apfel beißen und alles abschneiden, was kaputt ist. Denn erst dann spaltet sich das Haar an den Spitzen nicht mehr und kann wieder neu wachsen. Die Spitzen müssen in regelmäßigen Abständen geschnitten werden, um gesund nachwachsen zu können. Ich schneide meine immer mindestens einmal im Monat. So bleiben sie gesund. Außerdem benutze ich immer ein Shampoo und eine Spülung, die zu meinem Haartyp und meiner Länge passen. Diese Info kannst du auf allen Produkten nachlesen." Zusätzlich benutzt sie nach jeder Wäsche Haaröl für ihre Spitzen, um diese zu versiegeln und gönnt sich einmal die Woche eine reichhaltige Haarmaske, die sie sogar bis zu 30 Minuten lang einwirken lässt. Vorsicht auch beim Haarewaschen: "Meine Haare wasche ich maximal zweimal in der Woche. Je öfter du sie wäschst, desto mehr wird die Ölproduktion der Kopfhaut angeregt, und dann fetten sie umso schneller nach."

Style: Das trägt Leoobalys am liebsten

"Am liebsten trage ich enge Jeans und dazu ein Crop-Top oder Hoodies", verrät Leonie gegenüber BRAVO. Auch wenn sich Leo gerne mal schminkt, steht sie im Alltag eher auf einen natürlichen Look. Übrigens hat Leo auch eigenen Merch, den sie in ihrem balysshop verkauft.

Leoobalys: Ihr bester Tipp für deine TikTok-Videos

Gegenüber BRAVO hat Leonie außerdem verraten, was auf TikTok besonders gut ankommt: „Klar, die meisten TikToks dreht jeder zu Hause im Zimmer. Was aber richtig gut ankommt: immer wieder neue Orte zu nutzen, wie den Strand, den Garten mit hübschen Blumen oder eine Umgebung im Schnee. Such dir auch öfter mal Support von Freunden oder deinem flauschigen Haustier. Das ist lustig und gibt Likes!“

