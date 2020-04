Wie alt ist Tina Neumann?

Tina Neumann wurde am 11. März 2002 geboren und ist aktuell 18 Jahre alt. Ihr Sternzeichen ist Fische.

Woher kommt Tina Neumann?

Tina kommt ursprünglich aus Granz in Österreich, wo sie geboren und auch aufgewachsen ist.

Wie wurde Tina Neumann bekannt?

Mit gerade mal 15 Jahren begann Tina auf YouTube und Musical.ly Videos von sich hochzuladen. Dort gab sie Makeup- und Styling-Tipps, zeigte ihren Followern aber auch die unperfekte Realität ihres Lebens.

Hat Tina Neumann einen Freund?

Nachdem sich Tina Neumann vor knapp einem Jahr von dem Social-Media-Star Ceddo trennte, verriet sie erst Anfang dieses Jahres die News: Tina Neumann hat einen neuen Freund! Ihre neue Liebe wollte sie der Öffentlichkeit bis jetzt jedoch noch nicht zeigen und hält ihren Freund geheim.

Was isst Tina am liebsten?

Am liebsten isst Tina Pizza und Pasta. Zudem war sie 10 Jahre lang Vegetarierin, bis sie vor einem Jahr ein Video auf YouTube hochlud, auf dem sie das erste Mal wieder in einen Burger biss.

Warum hat sich Tina Neumann eine Glatze rasiert?

Im Juli 2019 rasierte sich Tina Neumann ihre Haare komplett ab. Der Grund dafür war, dass sich die YouTuberin ihre Haare immer wieder in verschiedenen Farben färbte und sie dadurch stark beschädigt waren. Außerdem wollte sie unbedingt ihre Naturhaarfarbe zurück und beschloss deshalb kurzerhand sich eine Glatze zu rasieren und das VOR der Kamera!

Hat Daniele Negroni Tina geschlagen?

Tina Neumann und Daniele Negroni, der 2012 bei „Deutschland sucht den Superstar“ teilnahm und den 2. Platz belegte, waren gerade mal einige Monate ein Paar gewesen, bevor die Beziehung zerbrach. Der Grund für das Liebes-Aus soll ein heftiger Streit gewesen sein, bei dem der ehemalige DSDS-Teilnehmer seiner Ex-Freundin gegenüber handgreiflich geworden sein soll. Sogar die Polizei rückte in der Nacht an, um den Streit zu klären. Ob Daniele seine Ex wirklich geschlagen hat, ist bis jetzt nicht sicher, da die Aussagen der beiden auseinandergehen.

Hat Tina Neumann ein Kind?

Auf ihrem Instagram-Account sieht man Tina regelmäßig mit einem kleinen Baby. Jedoch ist es nicht ihr Kind, sondern das Kind ihrer Schwester Anja.

Er war Tina Neumanns Vorbild!

Bevor Tina selbst auf Musical.ly durchstartete, war sie ein großer Fan von Dagi Bees Ex-Freund YouTuber Liont. Als sie selbst noch unbekannt war, holte er Tina einmal sogar auf die Bühne und sie durfte ihrem Idol damals ganz nah kommen! Heute ist Tina aber ein mindestens genauso großer Star wie Liont!

Das sind Tina Neumanns Freunde!

Einer ihrer besten Freundinnen ist TikTok-Kollegin Dalia, mit der sie sich auch regelmäßig auf Instagram zeigt. Außerdem zählt auch TikToker Leon Content zu ihren engen Freunden.

