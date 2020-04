Charli D'Amelio & das "Hype House": Zerbricht die TikTok-Clique?

Charli D'Amelio, ihre Schwester Dixie, Chase Hudson (Lil Huddy) und andere TikTok-Stars wie haben sich im Dezember 2019 zusammen getan und das "Hype House" gegründet. Gemeinsam mieteten sie eine mega coole Villa in Los Angeles an und fingen an, gemeinsam coolen Content zu produzieren. Das feiern ihre Fans – Auf Instagram hat das Künstler-Kollektiv schon über vier Millionen Abonnenten! Es gibt sogar Merch zu kaufen und die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig. Aber schon nach der Verkündung der Trennung von Charlis Ex-Freund Lil Huddy fragten sich die Fans von der TikTok-Queen und ihrer Schwester Dixie D'Amelio: Verlassen die beiden jetzt das Hype House? Jetzt gibt's neue Hinweise darauf, dass die beiden sich schon längst heimlich aus dem Staub gemacht haben!

"Hype House" in Gefahr!

Zerbricht das "Hype House" nach nicht mal einem halben Jahr etwa schon? Laut einiger Nachrichten in den US-Medien haben die TikTok-Schwestern das Künstler-Kollektiv bereits verlassen, um jetzt eine eigene TV Reality-Show über ihre Familie zu drehen. Werden die D'Amelios etwa die neuen Kardashians? Wir sind gespannt … Bisher gibt's zwar noch keine offizielle Bestätigung von Charli und Dixie D'Amelio, aber die Hinweise darauf scheinen wirklich darauf hinzudeuten. Seit Anfang März wurden sie beide nicht mehr in Beiträgen des "Hype House" erwähnt und auch bei der Vorstellung der neuen Merchandise-Kollektion sind die beiden nicht zu sehen. Übrigens wird auch vermutet, dass Addison Rae das Hype House demnächst verlassen könnte – und Gründungs-Mitglied Daisy Keech ist auch schon ausgestiegen. Klingt nicht gut! 😨 Was meinst du?

