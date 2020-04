Charli D'Amelio und Lil Huddy: Darum hat sich das TikTok-Paar getrennt

Charlie D'Amelio und Lil Huddy: So gaben sie ihre Trennung bekannt!

Charli D'Amelio hat fast alles was man sich wünschen kann: Charli ist die neue Nummer 1 auf TikTok und hat die meisten Follower. Und auch mit Lil Huddy war sie bis vor kurzem happy in love. Doch nun ist es offiziell: Charli D’Amelio und Lil Huddy gehen wieder getrennte Wege. Das bestätigten beide in ihren Instagram-Storys, in denen sie beide eine ähnliche Nachricht an ihre Follower schrieben. "Es tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns gemeldet haben, aber das war etwas, das wir zuerst privat bearbeiten wollten", schrieb Lil Huddy unter ein Foto seiner Ex Charli. "Es tut mir leid, dass ich so lange gewartet habe, um es euch zu sagen", schrieb Charli neben einem Foto von ihr und ihrem Ex. "Ich wollte mir die Zeit nehmen, es für mich selbst zu verarbeiten. Trennungen sind für jeden hart, deshalb möchte ich lieber nicht mehr darüber reden". Nach einer kurzen Beziehung, zu der sich die beiden nie so wirklich äußerten ist also wieder alles aus und vorbei.

#TikTok stars Charli D'Amelio and Chase Hudson (Lil Huddy) have broken up after Chase was accused of cheating by other TikTokers.



The two will still have to work with and see each other on a regular basis as they're both members of the Hype House. pic.twitter.com/ZeKF558yO5 — Pop Crave (@PopCrave) April 14, 2020

Lil Huddy soll Charli D'Amelio betrogen haben

Dabei kommt die Trennung des TikTok-Paares eigentlich gar nicht so überraschend. Denn es gab schon länger Gerüchte, dass Lil Huddy seine Charli betrügt. Die Sway House-Miglieder Josh Richards und Bryce Hall beschuldigten Lil Huddy, dass er Joshs Freundin Nessa Barret anzügige und eindeutige Fotos schickte und sich sogar mit ihr treffen wollte. Die beiden veröffentlichten sogar einen Diss-Track, in dem es so richtig zur Sache ging. Charli D’Amelio hat wohl ihre Konsequenzen daraus gezogen. Hier findest du übrigens noch 10 interessante Fakten über TikTok-Star Charli D'Amelio.

