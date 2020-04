Sie überholte Loren Gray bei TikTok

Mittlerweile hat Charli D'Amelio über 46,8 Millionen Follower bei TikTok (Stand: 9.4.2020) – damit ist sie Spitzenreiterin und auf der Nummer eins! Kein anderer TikTok-Nutzer auf der ganzen Welt hat mehr Follower, als sie. Bevor Charli im März 2020 diesen Meilenstein erreichte, führte Sängerin Loren Gray die Liste an. Bisher hatte sie die meisten Follower auf TikTok.

Charli D'Amelio Alter: Sie ist erst 15 Jahre alt!

Man kann es kaum glauben, aber Charli d'Amelio ist erst 15! Am 1. Mai 2004 wurde sie geboren.

Fernseh-Auftritte für Charli D'Amelio

Charli D'Amelio hatte in den letzten Monaten so einen krassen Fan-Zuwachs, dass sie sogar in einer der berühmten Werbe-Clips beim Superbowl zu sehen war. Eine Sensation für alle TikTok-Fans und ein absoluter Lebenstraum für jeden Performer! Krass: In dem Video durfte sie mit ihrem Vorbild Jennifer Lopez gemeinsam zu einer TikTok-Challenge tanzen. Außerdem war Charli bisher schon zu Gast in mehreren US-amerikanischen Fernseh-Shows. Dort hatte sie Tanz-Auftritte und gab in Talk Shows wie "The Tonight Show" von Jimmy Fallon Interviews.

Charli D'Amelio ist mit Lil Huddy zusammen

Sorry Boys, Charli hat einen Freund ! Ihr Boyfriend ist selbst TikTok-Star namens Lil Huddy (mit richtigem Namen Chase Hudson). Die beiden lernten sich durch die App kennen und sind seit Ende 2019 ein Paar. Hier siehst du die beiden Turteltauben:

Charli D'Amelio Schwester

Nicht nur Charli ist TikTok-fame, auch ihre drei Jahre ältere Schwester Dixie D'Amelio (18) hat beinahe 20 Millionen Follower! Gemeinsam starteten die Schwestern auf der Tanz-App durch. Ihre Eltern heißen übrigens Marc und Heidi.

Charli D'Amelio ist Mitglied im "Hype House"

Gemeinsam mit anderen Content-Creators startete Charli das Künstler-Kollektiv "The Hype House". Mit dabei sind unter anderem auch die TikTok-Stars Addison Rae und ihre ältere Schwester Dixie D'Amelio, ihr Boyfriend Lil Huddy (Chase Hudson) und Bryce Hall. Ende März 2020 geriet die Zukunft des frisch gegründeten "Hype House" allerdings ins Wanken, nachdem TikTok-Girl Daisy Keech die Gruppe verließ.

Sie startete TikTok erst im Juni 2019

So krass: Nicht mal ein Jahr brauchte Charli D'Amelio, um die meist gefolgte Person auf TikTok zu werden. Ihr Profil erstellte sie erst im Juni 2019! Kaum zu glauben, oder?

Charli D'Amelio auf Instagram

Auch auf Instagram ist Charli ein Mega-Star! Dort folgen ihr beinahe 14 Millionen Menschen. Ihren Instagram-Kanal startete sie 2016, als sie dort ihr erstes Foto hochlud. Heute nimmt sie uns in ihren Instagram-Stories und auch im Feed überall hin mit und zeigt uns ihren spannenden Alltag.

Charli D'Amelio auf YouTube

Genau wie ihre "Hype House"-Kollegen hat auch Charli D'Amelio sich einen YouTube-Kanal eingerichtet. Dort hat sie bisher 3 Millionen Abonnenten und drehte vor Kurzem sogar ein Video mit Makeup-Ikone James Charles und ein anderes mit "Stranger Things"-Star Noah Schnapp! Hier findest du 10 geheime Fakten über ihn.

Sie liebt Donuts

Weil Charli D'Amelio so krass auf Donuts abfährt, hat sie eine Kooperation mit Dunkin Donuts! Sie macht auf ihren Social Media-Accounts Werbung für das Fast Food-Restaurant und bekommt im Gegenzug ein Leben lang alles for free! Krass, oder? 😱 Kein Wunder, dass deshalb auch Pink und Orange ihre Lieblings-Farben sind:

